Các mẫu crossover cỡ B tranh giải Ôtô của năm 2024

Ba đại diện từ Hàn, Nhật, Trung Quốc tranh giải thưởng Ôtô của năm 2024 phân khúc crossover cỡ B là Kia Seltos, Mitsubishi Xforce, Lynk & Co 06.

Crossover cỡ B là một trong những phân khúc sôi động nhất thị trường Việt Nam, khi càng ngày càng nhiều hãng giới thiệu những mẫu xe mới. Phân khúc này có ưu điểm là giá bán dễ tiếp cận cho những người mua xe lần đầu, cùng khả năng đi nhiều loại địa hình hơn các mẫu sedan. Sau đây là những đề cử cho giải thưởng Ôtô của năm phân khúc Xe gầm thấp cỡ B tại Car Awards 2024.

Mitsubishi Xforce

Xforce trong hành trình đánh giá của giám khảo Car Awards 2024. Ảnh: MInh Quân

Giữa tháng 6, Mitsubishi Xforce Ultimate ra mắt, là phiên bản cao cấp nhất của Xforce, bên cạnh ba phiên bản GLX, Exceed, Premium bán ra từ tháng 3. Mẫu xe Nhật nhập khẩu Indonesia nhanh chóng đạt lượng bán hàng vượt trội và dẫn đầu phân khúc, tạo khoảng cách xa so với các đối thủ.

Trên Xforce Ultimate có công nghệ ADAS, cốp điện, loa Yamaha, giá 710 triệu đồng. Gói an toàn chủ động Mitsubishi Motors Safety Sensing (MMSS) trên Xforce gồm kiểm soát hành trình thích ứng ACC, đèn pha tự động thích ứng AHB, cảnh báo và giảm thiểu va chạm trước FCM, thông báo xe phía trước khởi hành LCDN, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Động cơ của xe vẫn là loại 1.5 MIVEC, công suất 104 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, hộp số CVT.

>> Bình chọn Ôtô của năm 2024

Lynk & Co 06

Lynk & Co 06 trong hành trình đánh giá của giám khảo Car Awards 2024. Ảnh: MInh Quân

Lynk & Co 06 là mẫu xe thương hiệu Trung Quốc mới xuất hiện ở thị trường Việt Nam. Xe nhập khẩu Trung Quốc, một phiên bản duy nhất giá 729 triệu đồng.

Phong cách thiết kế của Lynk & Co 06 trẻ trung, khác lạ so với phần lớn các hãng xe Nhật, Hàn trên thị trường. 06 xây dựng trên nền tảng BMA do Geely phát triển độc lập. Nội thất của Lynk & Co 06 gọn gàng, độ hoàn thiện tốt. Xe trang bị cần số điện tử, màn hình phía sau vô-lăng 10,25 inch, trung tâm táp-lô 12,3 inch. Các tiện ích khác bao gồm điều hòa tự động, cửa sổ trời toàn cảnh, gạt mưa tự động, lọc không khí, gương chỉnh điện một chạm.

Lynk & Co 06 lắp máy 1.5 tăng áp, công suất 178 mã lực, mô-men xoắn 290 Nm, hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp. Xe có đầy đủ trang bị an toàn chủ động, như ga tự động thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước...

Kia Seltos

Kia Seltos phiên bản 2024. Ảnh: Thaco

Kia Seltos cập nhật phiên bản nâng cấp giữa chu kỳ trong đầu 2024, với ngoại hình thay đổi nhẹ, thêm tiện nghi, an toàn chủ động, và chỉ còn lựa chọn động cơ 1,5 lít.

Seltos 2024 thiết kế lại phần đèn pha, thêm dải đèn LED định vị vắt ngang lưới tản nhiệt, và mặt ca-lăng mở rộng hơn. Đuôi xe cũng thiết kế dải đèn hậu có tạo hình mới, vắt ngang thân xe. Xe đi kèm la-zăng 17-inch thiết kế mới phong cách thể thao hơn. Nội thất hầu như tương đồng với bản tiền nhiệm, nâng cấp một số tiện nghi như phanh tay điện tử, giữ phanh tự động Auto Hold, HUD, làm mát ghế.

>> Bình chọn Ôtô của năm 2024

Car Awards là giải thưởng thường niên do VnExpress tổ chức nhằm tôn vinh những mẫu xe tiêu biểu toàn thị trường. Giải thưởng năm 2024 sẽ lấy các mẫu xe ra mắt trong khoảng thời gian 12/2023-11/2024 và có xe ra thị trường. Lễ trao giải Ôtô của năm sẽ diễn ra vào 7/12, trong khuôn khổ Triển lãm phương tiện di chuyển bền vững Việt Nam (Vietnam Sustainable Mobility Show 2024) tại Công viên Yên Sở, Hà Nội.

Hồ Tân