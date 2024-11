Các đội thi hoàn thiện sản phẩm trước chung kết Data For Life 2024

Nguyễn Phượng

Ảnh: Tùng Đinh

Cuộc thi Dữ liệu với cuộc sống (Data for Life 2024) do Trung tâm Dữ liệu quốc gia và dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an); Đại học Bách khoa Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp tổ chức. Báo VnExpress là đơn vị bảo trợ truyền thông. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là nhà tài trợ kim cương.

Cuộc thi tìm kiếm các ý tưởng, giải pháp, sản phẩm công nghệ thông tin từ các tài năng trẻ nhằm phục vụ xây dựng Chính phủ số, Xã hội số và Kinh tế số.

Năm nay, tổng giá trị giải thưởng dự kiến nâng lên thành 410 triệu đồng gồm: một giải nhất 300 triệu đồng; một giải nhì 50 triệu đồng; một giải ba 30 triệu đồng; một giải khuyến khích 10 triệu đồng; hai giải tiềm năng 5 triệu đồng cùng giấy chứng nhận đạt giải của ban tổ chức. Đặc biệt, các sản phẩm đoạt giải nhất, nhì, ba sẽ được hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm tại Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu phát triển và Chuyển giao công nghệ - Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội.