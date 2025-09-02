Các điểm ngắm pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9

Năm điểm bắn pháo hoa tầm cao sẽ thắp sáng bầu trời thủ đô dịp 2/9, giúp người dân và du khách có thể ngắm từ các điểm công cộng, quán cà phê, bar tầng thượng, nhà cao tầng.

Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 5 địa điểm: Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Sân vận động Mỹ Đình, Công viên Thống Nhất và Hồ Văn Quán. Mỗi trận địa sẽ huy động khoảng 600 quả pháo tầm cao và 90 giàn pháo tầm thấp, trình diễn trong 15 phút, từ 21h đến 21h15 ngày 2/9.

Các lựa chọn để thưởng thức màn trình diễn rất đa dạng, từ không gian công cộng đến các điểm dịch vụ trên cao. Dưới đây là gợi ý một số điểm ngắm pháo hoa đẹp ở Hà Nội.

Các điểm công cộng

Pháo hoa tầm cao tại hồ Hoàn Kiếm Tết 2025. Ảnh: Ngọc Thành

Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ), đường đua F1 (phường Từ Liêm), hồ Phú Đô (gần sân vận động Mỹ Đình), hồ Văn Quán (phường Hà Đông) đều có các không gian rộng rãi để quan sát pháo hoa. Nên di chuyển bằng phương tiện công cộng hoặc đỗ xe từ xa để tránh tắc đường.

Tại công viên Thống Nhất, điểm đứng lý tưởng là phía trong công viên, thoáng mát và miễn phí. Người dân dễ tiếp cận từ phía phố Trần Nhân Tông và Nguyễn Đình Chiểu.

Tại Mỹ Đình, quảng trường trung tâm trước sân vận động, các tuyến đường lân cận và các tòa nhà chung cư quanh khu vực đều là chỗ quan sát lý tưởng. Tại hồ Tây, các tuyến đường Lạc Long Quân, hay các đường ven hồ như Nguyễn Đình Thi, Yên Hoa, Yên Phụ, Quảng An, Đặng Thai Mai, Vệ Hồ đều nhìn thấy pháo hoa.

Quanh hồ Hoàn Kiếm, do các tuyến đường ven hồ khá hẹp và vướng nhiều cây xanh, việc chọn các vị trí trên cao sẽ giúp quan sát pháo hoa thuận lợi hơn. Điểm ngắm pháo hoa trên cao đẹp nhất trước đây là tòa Hàm Cá Mập nay không còn, nhưng người dân và du khách có thể chọn vị trí tầm thấp đúng nơi này, hiện là quảng trường.

Các quán bar tại khách sạn cao tầng

Nhiều khách sạn 4-5 sao với tầm nhìn đẹp, không gian quán bar ngoài trời, có các chương trình ẩm thực, âm nhạc kết hợp xem pháo hoa.

Summit Bar, khách sạn Pan Pacific

Nằm đầu đường Thanh Niên, quán là một trong những nơi quan sát pháo hoa đẹp ở Hà Nội vì tầm nhìn rộng. Khách có thể nhìn thấy pháo hoa rất rõ ở điểm bắn hồ Tây và một vài góc của hồ Gươm. Dịp 2/9, Summit Bar có chương trình phục vụ đại lễ từ 19h30 đến 21h30. Combo đồ uống có giá từ 580.000 đồng một người.

Sky Bar, khách sạn Sheraton Hanoi West

Nằm sát sân vận động Mỹ Đình, Sky Bar có các chương trình đặc biệt trong ngày 1 và 2/9. Khách có thể ngắm pháo hoa từ trên cao, thưởng thức các chương trình ca nhạc từ khu vực sân vận động và quảng trường. Bar mở đến 1h, với giá vé từ 900.000 đồng một khách, gồm một đồ uống, đồ ăn nhẹ và trái cây.

Bar Hedonist, khách sạn L7 West Lake Hanoi by Lotte

Từ không gian tầng 23 với tầm nhìn ra hồ Tây, bar Hedonist có nhiều góc trong nhà và ngoài trời quan sát pháo hoa và trình diễn ánh sáng ở hồ Tây. Thời gian của chương trình từ 19h đến 24h, vé vào cửa từ 350.000 đồng một khách, bao gồm cocktail chủ đề Quốc khánh và nhạc sống.

Bellevue Rooftop, khách sạn Silk Path Boutique Hanoi

Nằm trên phố Hàng Khay, khách sạn có quán bar trên tầng 9 nhìn thẳng ra hồ Hoàn Kiếm. Ngày 2/9, thực đơn tối từ 18h đến 22h gồm 4 món Á - Âu, một ly vang và một ly đồ uống đón tiếp. Giá từ 1,35 triệu đồng một khách.

Pháo hoa từ khách sạn Sheraton Hanoi West. Ảnh: Sheraton

Các quán cà phê

Hầu hết các quán cà phê không bán vé xem pháo hoa, nhưng phục vụ menu đồ uống riêng cho khách, với giá tăng gấp rưỡi đến gấp đôi ngày thường.

The Sipping Bar Waterfront là quán cà phê ở bến thuyền đạp vịt bên trong công viên Thống Nhất. Chỗ ngồi được bố trí cả trong nhà và ngoài trời. Nên tiếp cận quán từ phía phố Đại Cồ Việt. Các dịp bắn pháo hoa, quán thường miễn phí vé gửi xe, mua đồ uống ở quán sau đó tìm vị trí thuận lợi xem pháo hoa.

Khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu có một dãy quán cà phê tầm nhìn thoáng về phía công viên như Joah, An Kinh Bắc, Hanoian, Industry, Simee, 80 plus, Renée. Tuy nhiên, một số góc ở đây bị cây trong công viên che.

Một số quán cà phê ở xa công viên Thống Nhất, nhưng có tầng cao như Kitsune Coffee ngõ 378 Lê Duẩn (tầng 11), Aries Rooftop Coffee số 8 Ô Chợ Dừa (tầng 9) hay Helios Skyview ở 150 Tôn Đức Thắng (tầng 8) có thể quan sát pháo hoa. Những địa điểm này đều nhận đặt chỗ trước.

Dãy quán cà phê dọc đường Nguyễn Đình Thi (phường Tây Hồ) như Bonjour Café, Tháng 10 - October Coffee & Studio, Tony's Coffee, Flowers & More, A Béo Càfe, Sila Coffee House, An Cafe, KOPee Coffee cũng đều nhận đặt chỗ trước. Nhiều khả năng mặt đường sẽ đông, khách nên đặt trước để chọn chỗ tầng cao.

Các vị trí bắn pháo hoa dịp 2/9 tại Hà Nội. Đồ họa: Hoàng Khánh

Hệ thống quán cà phê Laika tại các phố như Trích Sài, Văn Quán, hệ thống quán cà phê Highlands tại công viên nước hồ Tây, Trích Sài, Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng đều có các vị trí đẹp tiện quan sát pháo hoa.

Tại Văn Quán, các quán cà phê ven hồ như Fordeer Coffee, Cà phê Cúc Cu, Xanh Cafe, An Hội An, Gen Coffee, nhà gỗ Coffee là những vị trí quan sát thuận lợi.

Ngoài ra, pháo hoa tầm cao tại 5 khu vực kể trên có thể quan sát dễ dàng từ các tòa nhà chung cư và văn phòng lân cận.

Tâm Anh