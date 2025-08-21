Các điểm chụp ảnh khiến khách mê Hà Nội dịp Quốc khánh

VnExpress giới thiệu các điểm check in dựa trên tiêu chí được nhiều người tìm đến, trải rộng khắp các địa bàn của Hà Nội, với các góc chụp toàn cảnh đến cận cảnh.
Khu phố cổ, phường Hoàn Kiếm
Khu phố cổ, với trung tâm là Hàng Mã, cùng các tuyến phố lân cận như Hàng Lược, Hàng Cót, Gầm Cầu, Ấu Triệu... được trang hoàng rực rỡ với cờ đỏ sao vàng. Đặc biệt, những lá cờ đủ kích cỡ được treo san sát, tạo thành những "mái nhà" đỏ rực, là bối cảnh chụp ảnh yêu thích của nhiều người. Ảnh: Phùng Văn Tùng
Di tích Ô Quan Chưởng, phường Hoàn Kiếm
Ô Quan Chưởng, cửa ô duy nhất còn lại của Kinh thành Thăng Long xưa, kết hợp giữa phong cách truyền thống và phương Tây, với ba cửa vòm ở tầng dưới và vọng lâu tầng trên. Hàng cờ đỏ sao vàng ở cả phía trước và sau cửa ô tạo thành không gian chụp ảnh ý nghĩa. Ảnh: Tùng Đinh
Phố Hàng Cháo, phường Ô Chợ Dừa
Con phố dài khoảng 300 m được người dân treo có 600 dây cờ. Mỗi dây có 20 lá, tổng cộng 12.000 lá cờ nhỏ, kèm theo 50 lá cờ Đảng và cờ Tổ quốc cỡ lớn. Ba lá đại kỳ kích thước 3x2 m dựng tại trung tâm và hai đầu phố, tạo điểm nhấn rực rỡ. Ảnh: Tùng Đinh
Quảng trường Ba Đình lịch sử
Là trung tâm của các hoạt động kỷ niệm, Quảng trường Ba Đình nổi bật với tấm biển khổ lớn cùng dòng chữ 1945-2025 màu đỏ trên nền hoa sen, được dựng lên trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đây là hạng mục trang trí chính phục vụ lễ diễu binh, diễu hành, thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến chụp ảnh từ sáng sớm đến chiều muộn. Để có bức ảnh đẹp nhất, du khách nên chọn góc chụp từ dưới lên, lấy trọn tấm biển cùng nền trời xanh. Ảnh: Trương Minh Bảo
Hoàng Thành Thăng Long, phường Ba Đình
Nếu muốn tìm một không gian thoáng đãng, đậm chất lịch sử, du khách có thể ghé thăm Hoàng thành Thăng Long.
Nhiều khu vực bên trong di tích cũng được trang trí bằng cờ Tổ quốc, tạo nên những bối cảnh đẹp mắt. Ưu điểm của địa điểm này là không quá đông đúc so với các tuyến phố trung tâm, tuy nhiên du khách cần mua vé để vào tham quan. Góc chụp được nhiều người yêu thích là khu vực gần cổng Đoan Môn hoặc cổng ra phía đường Hoàng Diệu. Ảnh: Trương Minh Bảo
Tòa nhà Hàm Cá Mập (cũ), phường Hoàn Kiếm
Bức tường rào bao quanh công trường phá dỡ tòa nhà Hàm Cá Mập (cũ) đã được trang trí bằng hàng chục lá cờ Tổ quốc khổ lớn.
Hạng mục này vừa hoàn thiện ngày 19/8 và ngay lập tức trở thành bối cảnh chụp ảnh mới của người dân và du khách. Vị trí đắc địa ngay cạnh hồ Gươm cũng giúp du khách dễ dàng kết hợp dạo chơi và có thêm nhiều bức ảnh đẹp. Ảnh: Blog của Rọt
Ngoài các góc chụp toàn cảnh, người dân và du khách còn có thể chọn các góc chụp cận cảnh.
Trên các tuyến xe buýt
Nhiều tuyến xe buýt trong thành phố cũng tràn ngập không khí ngày Quốc khánh. Trong ảnh là khung cảnh của tuyến buýt số 86 từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội. Cờ tổ quốc và cờ Đảng được treo khắp xe. Ảnh: Phong Kiều
Trụ sở Bộ Ngoại giao, phường Ba Đình
Biểu tượng số 80 khổ lớn đặt bên ngoài trụ sở Bộ Ngoại giao trên phố Tôn Thất Đàm là một trong những điểm mới giành được sự chú ý của du khách. Công trình không chỉ chào mừng 80 năm Quốc khánh mà còn kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam.
Lợi thế không gian rộng rãi giúp du khách dễ dàng chụp được những bức ảnh toàn cảnh, kết hợp biểu tượng số 80 với nền là Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phía xa. Ảnh: Trương Minh Bảo
Quán cà phê Cheka, phường Hà Đông
Đây là một trong những quán cà phê nổi tiếng nhất dịp này. Từ giữa tháng 7, quán đã trang trí chủ đề Quốc khánh theo nhiều phong cách. Khách cũng có thể thuê áo dài với giá 60.000 đồng/bộ. Dịp này quán giới thiệu các thức uống gồm "Cờ đỏ tự do" là trà dâu và "Sao vàng tự hào" là trà ô long sen vàng. Thời gian quán hoạt động từ 7h đến 22h hằng ngày. Ảnh: Tùng Đinh
Chuỗi quán cà phê Laika
Ngoài các quán cà phê đơn lẻ, một vài chuỗi đồ ăn uống với nhiều cơ sở khắp Hà Nội cũng được trang trí ấn tượng. Có địa điểm đặt ở nhiều phường như Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hà Đông và Thanh Xuân, cà phê Laika có tiểu cảnh bên trong và ngoài trời phục vụ khách tạo dáng. Dịp này, quán còn có đồ uống đặc biệt giá 29.000 đồng kỷ niệm ngày 2/9 được đựng trong các loại cốc màu đỏ. Ảnh: Laika
Phố đồ lưu niệm Hàng Mã
Hàng Mã trở thành điểm chụp ảnh lý tưởng với khung hình cận cảnh, nền là vô vàn đồ lưu niệm, trang trí cho dịp 80 năm Quốc khánh, tông màu chủ yếu là đỏ và vàng. Du khách có thể tới đây vừa chụp ảnh, vừa mua được nhiều sản phẩm ý nghĩa. Ảnh: Blog của Rọt
Để có những bức ảnh check in ưng ý trong dịp đại lễ, du khách có thể tham khảo một số mẹo nhỏ sau:
Chọn "giờ vàng": Để tránh đông đúc và tận dụng ánh sáng tự nhiên đẹp nhất, du khách nên đi chụp ảnh vào buổi sáng sớm.
Linh hoạt về thiết bị: Máy ảnh sẽ cho chất lượng tốt nhất với các góc chụp rộng, nhiều chi tiết trên các tuyến phố rợp cờ. Trong khi đó, điện thoại thông minh hoàn toàn đủ dùng cho các góc chụp cận cảnh hoặc đơn giản hơn.
Làm nổi bật chủ thể: Để tạo hiệu ứng xóa phông, làm mờ hậu cảnh, hãy sử dụng ống kính có độ mở lớn (khẩu độ f/1.8, f/2.8...). Kỹ thuật này sẽ giúp nhân vật nổi bật trên nền cờ hoa rực rỡ.
Tùy biến góc chụp: Sử dụng ống kính góc rộng để bắt trọn không khí hoành tráng của cả con phố. Ngược lại, ống kính tele (tiêu cự dài) sẽ giúp bạn "đặc tả" và lấy nét vào một vài lá cờ ở xa, tạo ra những khung hình có chiều sâu.
