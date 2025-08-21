Các điểm chụp ảnh hút khách ở Hà Nội dịp Quốc khánh

VnExpress giới thiệu các điểm check in dựa trên tiêu chí được nhiều người tìm đến, trải rộng khắp các địa bàn của Hà Nội, với các góc chụp toàn cảnh đến cận cảnh.

Khu phố cổ, phường Hoàn Kiếm

Khu phố cổ, với trung tâm là Hàng Mã, cùng các tuyến phố lân cận như Hàng Lược, Hàng Cót, Gầm Cầu, Ấu Triệu... được trang hoàng rực rỡ với cờ đỏ sao vàng. Đặc biệt, những lá cờ đủ kích cỡ được treo san sát, tạo thành những "mái nhà" đỏ rực, là bối cảnh chụp ảnh yêu thích của nhiều người. Ảnh: Phùng Văn Tùng