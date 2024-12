Các đề cử Ôtô của năm 2024 phân khúc crossover cỡ C

VinFast VF 7, Hyundai Tucson, Lynk & Co 01 và 05 là những mẫu crossover cỡ C trong danh sách đề cử Ôtô của năm 2024.

Crossover cỡ C là một trong những phân khúc sôi động nhất thị trường ôtô Việt Nam, vì những mẫu xe này có khả năng vận hành ở nhiều kiểu địa hình, phù hợp với đa số nhu cầu, cùng mức giá bán không quá cao. Trong năm nay, có một đại diện từ Việt Nam, một từ Hàn Quốc, và hai từ Trung Quốc tham gia tranh giải Ôtô của năm 2024 phân khúc crossover cỡ C.

VinFast VF 7

VinFast VF 7 là mẫu SUV thuần điện mạnh nhất phân khúc C, ra mắt vào cuối 2023 và bắt đầu giao xe vào đầu 2024. Xe có thiết kế tương đồng với đàn anh VF 9, với phần đầu nhiều đường cong, phần đuôi nhiều nét dứt khoát.

VF 7 trong hành trình trải nghiệm của giám khảo Car Awards 2024. Ảnh: Lương Dũng

Nội thất của VF 7 tối giản, khi chỉ có một màn hình thông tin đặt giữa, phía tài xế là màn hình HUD hắt kính hiển thị các thông tin cần thiết. Về sức mạnh, bản Base trang bị một môtơ, công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm, bản Plus trang bị hai môtơ, tổng công suất 349 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Gói ADAS trên VF 7 có 11 tính năng cơ bản và 15 tính năng nâng cao, cùng các hệ thống thông minh, như trợ lý ảo tương tác bằng giọng nói tiếng Việt.

>> Bình chọn Ôtô của năm 2024

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson phiên bản mới ra mắt đến khách Việt vào tháng 10, tinh chỉnh thiết kế từ trong ra ngoài, động cơ giữ nguyên. Xe thiết kế lại lưới tản nhiệt hầm hố, đèn LED ban ngày ẩn vào lưới tản nhiệt, ngoại hình tổng thể cùng các chi tiết khác giữ nguyên.

Hyundai Tucson thế hệ mới. Ảnh: TC Motor

Nội thất nổi bật với màn hình lái và màn hình thông tin giải trí nối liền mạch, cùng kích thước 12,3 inch, tương tự mẫu Santa Fe thế hệ mới. Cần số di chuyển lên phía sau vô-lăng. Có ba tùy chọn động cơ bao gồm 1.6 T-GDi công suất 180 mã lực, Smartstream 2.0 công suất 186 mã lực, Smartstream 2.0 MPI công suất 156 mã lực, hộp số tự động 6 cấp, 8 cấp hoặc ly hợp kép 7 cấp, dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh. Xe được trang bị gói an toàn chủ động Hyundai SmartSense.

Lynk & Co 01

Phiên bản cập nhật của Lynk & Co 01 trình làng vào tháng 8, với những nâng cấp nhẹ về thiết kế và bổ sung công nghệ. Về tổng thể, xe không thay đổi kiểu dáng, chỉ thay đổi một số chi tiết như gương hậu ngoài gập điện, tích hợp sưởi, kính cách âm ở hai cửa trước, vành 20 inch mới.

Lynk & Co 01 tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng

Ở nội thất, Lynk & Co 01 cập nhật thêm nhiều tính năng như ghế lái bọc chỉnh điện 12 hướng, đệm đỡ lưng 4 hướng, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng, tích hợp sưởi và làm mát. Đèn viền nội thất có thể điều chỉnh màu, sạc không dây và ổ cắm 12V trước và sau, hệ thống âm thanh 10 loa Harman Infinity. Động cơ là loại máy xăng 2.0 tăng áp, công suất 215 mã lực, mô-men xoắn cực đại 325 Nm, hộp số tự động 8 cấp. Phiên bản này được cập nhật hệ thống hỗ trợ lái ADAS, bổ sung 7 tính năng lên thành 20 tính năng.

Lynk & Co 05

Lynk & Co 05 là phiên bản coupe của 01, thuộc phân khúc gầm cao cỡ C, được ra mắt vào đầu 2024. Xe có thiết kế đèn pha đặt cao so với lưới tản nhiệt, kéo ngược về sau, hốc hút gió hai bên tích hợp đèn sương mù LED. Mui xe dốc về sau, cụm đèn hậu ôm trọn chiều rộng xe.

Lynk & Co 05 tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng

Nội thất theo phong cách thể thao, bọc da màu đen, trang trí với chỉ khâu tương phản. Vô-lăng kiểu đáy phẳng. Màn hình thông tin giải trí cỡ lớn 12,8 inch, màn hình lái 12,3 inch sau vô-lăng. Ghế lái chỉnh điện 12 hướng và nhớ vị trí, làm mát hàng ghế trước.

05 trang bị động cơ xăng 2.0 tăng áp, công suất 254 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm, hộp số tự động 8 cấp, dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4WD. Các tính năng an toàn chủ động ADAS bao gồm phanh khẩn cấp, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera 360.

>> Bình chọn Ôtô của năm 2024

Car Awards là giải thưởng thường niên do VnExpress tổ chức nhằm tôn vinh những mẫu xe tiêu biểu toàn thị trường. Giải thưởng năm 2024 sẽ lấy các mẫu xe ra mắt trong khoảng thời gian 12/2023-11/2024 và có xe ra thị trường. Lễ trao giải Ôtô của năm sẽ diễn ra vào 7/12, trong khuôn khổ Triển lãm phương tiện di chuyển bền vững Việt Nam (Vietnam Sustainable Mobility Show 2024) tại Công viên Yên Sở, Hà Nội.

Hồ Tân