Các cựu tuyển thủ Thái Lan khẩu chiến sau trận thua Việt Nam

Cựu tiền đạo tuyển Thái Lan, Sarayuth Chaikamdee gây tranh cãi xúc phạm đội U22 vì thua ngược Việt Nam ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

"Sarayuth đã khơi mào một cuộc chiến, với những lời lẽ xúc phạm gay gắt, và phải nhận lấy nhiều lời chỉ trích", báo Thái Lan Daily News viết sáng 19/12, một ngày sau khi thầy trò Thawatchai Damrong-Ongtrakul thua 2-3 dù dẫn trước hai bàn ở chung kết SEA Games 33.

Cựu tuyển thủ Sarayuth Chaikamdee trong vai trò HLV. Ảnh: FBNV

Không lâu sau trận đấu trên sân Rajamangala tối 18/12, Sarayuth viết trên Facebook: "Cho phép tôi được nói từ góc độ của một HLV, cũng như nhiều người khác chưa có được cơ hội đó: 'Thật là ngu ngốc'".

Đến sáng nay, Sarayuth viết thêm: "Khi tôi đăng bài khen ngợi hoặc ủng hộ đội bóng, xin hãy thỉnh thoảng sử dụng những bài đăng đó trên các phương tiện truyền thông. Tôi chỉ là một người hâm mộ bóng đá, không muốn bất cứ ai cướp chức vô địch khỏi đất nước chúng ta".

Sarayuth 44 tuổi, từng ghi 31 bàn trong 49 trận khoác áo đội tuyển Thái Lan thời 2003-2011. Anh là Vua phá lưới SEA Games 22 tại Việt Nam với 9 bàn thắng, trong đó có tình huống mở tỷ số trong trận chung kết gặp chủ nhà. Sarayuth cũng ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam ở King's Cup 2006, và chơi cho CLB Bình Định một mùa giải V-League. Sau khi treo giày năm 2017, Sarayuth chuyển sang làm HLV, nhưng không trụ lại được ở CLB nào quá một năm.

Các cầu thủ Thái Lan nhận HC bạc, sau trận thua ngược Việt Nam 2-3 ở chung kết SEA Games trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan, tối 18/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Truyền thông Thái Lan đều không rõ Sarayuth mắng ai "ngu ngốc". Tuy nhiên, anh vẫn vấp phải nhiều lời phản bác từ những cựu tuyển thủ Thái Lan, có người là đồng đội cũ.

Cựu hậu vệ tuyển Thái Lan và CLB HAGL, Chukiat Noosarung phản hồi: "Có lẽ cậu là người duy nhất hiểu chuyện ở đây. Cậu đang lộ ra quá nhiều trí thông minh rồi đấy. Cậu thậm chí chưa được chơi cho đội tuyển được 50 trận, thời gian thi đấu cũng rất ít. Đừng tỏ ra kiêu ngạo ở đây".

Đồng đội cũ của Sarayuth ở Bình Định và tuyển Thái Lan, Issawa Singthong cũng bình luận: "Cậu đang xúc phạm các lãnh đạo bóng đá Thái Lan và HLV Thawatchai đấy. Xin hãy cẩn thận với các bài đăng Facebook, vì cậu làm trong ngành bóng đá. Danh tiếng của cậu trước đây có được là nhờ bóng đá Thái Lan đấy".

Cựu tiền đạo Teeratep Winothai thì mong muốn Sarayuth phải động viên đàn em, thay vì chê trách. "Sao lại phải xúc phạm nhau như vậy", tiền đạo tuyển Thái Lan thời 2005-2022 viết. "Anh cũng từng là tuyển thủ mà. Phân tích và phê bình bao nhiêu tùy thích, nhưng đừng xúc phạm tụi nhỏ. Khi còn thi đấu, anh cũng đâu có thích bị chỉ trích, phải không. Hãy tôn trọng các đàn em".

Trước làn sóng chỉ trích, Sarayuth cuối cùng đã đăng lời xin lỗi HLV Thawatchai, và nói sẽ tiếp tục cổ vũ Thái Lan.

Việt Nam 3-2 Thái Lan Diễn biến chính trận đấu.

Trên sân nhà tối qua, Thái Lan nhập cuộc đầy hứng khởi, dẫn Việt Nam 2-0 chỉ sau 31 phút. Nhưng trong hiệp hai, họ để Việt Nam vùng lên. Nguyễn Đình Bắc rút ngắn tỷ số với cú sút phạt đền ngay phút 49, trước khi hậu vệ Waris Choolthong phản lưới nhà phút 60. Hai đội vào hiệp phụ và ở đó, cầu thủ vào thay người Nguyễn Thanh Nhàn ghi bàn giúp Việt Nam thắng 3-2, đoạt HC vàng ngay tại Bangkok.

Đây là lần thứ ba liên tiếp Thái Lan thất bại ở chung kết SEA Games, sau khi thua Việt Nam tại SEA Games 31 và Indonesia tại SEA Games 32. Đây cũng là lần đầu kể từ SEA Games đầu tiên năm 1959, họ không giành được HC vàng bóng đá nam trên sân nhà.

Hoàng An tổng hợp