Các chính đảng, tổ chức quốc tế chúc mừng Đại hội XIV

Các chính đảng, tổ chức quốc tế gửi thư, điện chúc mừng Đại hội XIV, bày tỏ tình cảm đoàn kết và đánh giá cao thành tựu Việt Nam đạt được qua 40 năm đổi mới.

Đảng Cộng sản Liên bang Nga gửi điện mừng cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện quan trọng, đánh dấu giai đoạn mới trong thực hiện đường lối và xây dựng đất nước.

Đảng Cộng sản Liên bang Nga bày tỏ tự hào, sẵn sàng tiếp tục hợp tác cùng Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam đang tự tin triển khai nghị quyết của các kỳ Đại hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự tiến bộ và đường lối phát triển, giữ vững nguyên tắc, đồng thời sáng tạo cả về đối nội và đối ngoại.

Điện mừng của Đảng nước Nga Thống nhất cho hay Việt Nam và Nga đang hợp tác chặt chẽ trên bình diện song phương và đa phương, trong đó có cơ chế Nga - ASEAN và BRICS.

Hợp tác giữa Đảng nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam là một phần quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt - Nga. Đảng này cũng mong muốn thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa đối thoại và hợp tác giữa hai đảng nhằm phục vụ đắc lực cho lợi ích của hai dân tộc.

Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) cho biết mối quan hệ hợp tác lâu dài với Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những đóng góp thiết thực trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Ấn Độ.

BJP tin tưởng Đại hội XIV sẽ thành công tốt đẹp và đưa ra những định hướng rõ ràng cho chặng đường phát triển sắp tới của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần thúc đẩy khát vọng phát triển và nâng cao đời sống của nhân dân.

Đảng Cộng sản Mỹ (CPUSA) cho rằng sự cống hiến bền bỉ của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam tiếp tục là nguồn cảm hứng cho phong trào cộng sản và nhân dân lao động trên toàn thế giới.

"Chúng tôi mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi Đại hội XIV kết thúc thành công. Chúng ta sẽ tiếp tục sát cánh cùng nhau trong cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, chủ nghĩa xã hội và đoàn kết quốc tế", điện mừng của CPUSA có đoạn.

Các đảng Cộng sản Nhật Bản, Pháp, Australia, Sri Lanka cũng gửi điện mừng tới Đại hội, đánh giá cao những thành quả Việt Nam đã đạt được trong 40 năm đổi mới, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ.

Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc kỳ vọng hai nước sẽ tiếp tục mở rộng giao lưu và hợp tác trên nền tảng tin cậy sâu sắc, cùng nhau tiến bước vào kỷ nguyên mới. Trong khi đó, đảng Liên bang Philippines đánh giá cao quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thúc đẩy tiến bộ và giữ vững ổn định, góp phần bảo đảm cuộc sống của người dân.

Đảng Nhân dân Mông Cổ, đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique, đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC), Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria và đảng Azerbaijan Mới cũng gửi điện mừng, đề cao tầm quan trọng của Đại hội, bày tỏ tin tưởng các quyết định được Đại hội thông qua sẽ đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới, nâng cao uy tín quốc tế của Việt Nam.

Tổng Thư ký ASEAN cũng gửi thư chúc mừng, đánh giá cao vai trò quan trọng cùng sự cam kết, ủng hộ và những đóng góp không ngừng của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng cộng đồng và nỗ lực liên kết khu vực của ASEAN.

Tổng Thư ký ASEAN tin tưởng Đại hội XIV sẽ đưa ra những định hướng quý báu và đóng góp thực chất, phù hợp và thúc đẩy các định hướng chiến lược của ASEAN, gắn liền với các ưu tiên phát triển quốc gia giai đoạn 2026-2030 cũng như những mục tiêu dài hạn của Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Thường trực Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) gửi thư chúc mừng, ghi nhận những đóng góp tích cực và thực chất của Việt Nam trong thúc đẩy hòa bình, đối thoại, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, hợp tác và phát triển bền vững.

