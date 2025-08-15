Các bước khai thuế trực tuyến cho hộ kinh doanh

Cục thuế TP HCM hướng dẫn các bước khai thuế trực tuyến theo phương pháp kê khai cho hộ kinh doanh.

Theo hướng dẫn của đơn vị này, người nộp thuế truy cập đường link https://dichvucong.gdt.gov.vn và chọn "Đăng nhập". Hộ kinh doanh có thể lựa chọn đăng nhập bằng tài khoản thuế điện tử hoặc tài khoản định danh điện tử.

Nếu đăng nhập bằng tài khoản thuế điện tử, họ cần nhập mã số thuế, mật khẩu và mã xác nhận sau đó chọn "Đăng nhập". Nếu sử dụng tài khoản định danh điện tử, bạn cần nhập mã số định danh cá nhân (số căn cước công dân) và mật khẩu đăng nhập tài khoản VNeID, nhập mã xác thực OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản VNeID.

Sau khi đăng nhập thành công, hộ kinh doanh chọn "Thủ tục hành chính", chọn loại tờ khai "01/CKND - Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh (TT40/2021)" sau đó nhấn "Tìm kiếm".

Bước tiếp theo, người nộp thuế lựa chọn nộp hồ sơ tại mã thuế 1.011022 và chọn "Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh (TT40/2021)", nhấn "Tiếp tục". Sau đó, hộ kinh doanh chọn loại tờ khai "01/CKND - Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh (TT40/2021)", nhấn "Tiếp tục".

Ở các khâu sau đó, người nộp thuế chọn địa điểm kinh doanh, chọn hình thức khai thuế, phương pháp kê khai tháng hoặc quý; tích chọn "HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp kê khai" và kê khai đầy đủ các thông tin trong tờ khai 01/CKND và phụ lục 01-2/BK-HKD. Sau khi hoàn tất khai thông tin, người nộp thuế chọn "Hoàn thành".

Từ 1/6 vừa qua, các hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm thuộc một số ngành nghề (ăn uống, khách sạn, bán lẻ, vận tải hành khách, thẩm mỹ, vui chơi giải trí...) sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Từ ước tính của ngành thuế, khoảng 37.000 hộ, cá nhân kinh doanh chuyển sang nộp thuế theo doanh thu thực tế thay vì hình thức khoán như trước.

Trong quá trình đầu chuyển đổi, các hộ kinh doanh cũng phát sinh nhiều thắc mắc. Ngành thuế cũng đã thông tin, gỡ vướng cho hộ kinh doanh khi chuyển sang kê khai theo doanh thu thực tế.

