Ca sĩ Muộii: 'Những biến cố khiến tôi tập trung cho sức khỏe'

Từng có nhiều mâu thuẫn với gia đình, nhưng sau khi chứng kiến bố mẹ đối mặt với những biến cố sức khỏe, ca sĩ Muộii nhận ra không điều gì quan trọng bằng khoảnh khắc bên người thân.

Muộii - ca sĩ Gen Z gây chú ý sau chương trình Em xinh Say Hi - mới đây chia sẻ về hành trình chữa lành với gia đình và những thay đổi trong suy nghĩ khi bước vào tuổi trưởng thành.

Như nhiều người trẻ, cô từng có khoảng cách thế hệ khó thu hẹp với bố mẹ. "Tôi có nhiều khúc mắc không thể nói ra. Bố mẹ khuyên nhủ nhưng tôi không nghe, vì tôi bướng bỉnh, luôn muốn tự trải nghiệm. Sau này, tôi mới nhận ra, những điều họ nói đều đúng", Muộii nói.

Ca sĩ Muộii đã có những chia sẻ về câu chuyện gia đình, sự nghiệp. Ảnh: Kháng Thương

Khi bắt đầu sự nghiệp, cô mải mê chạy theo đam mê, ít dành thời gian cho gia đình. Chỉ đến khi đối mặt với thất bại trong tình cảm, cô mới nhận ra mình thiếu chỗ dựa. Cô dần mở lòng, quay về bên bố mẹ, trân trọng từng phút giây bên họ.

Nữ ca sĩ chia sẻ, ước mơ lớn nhất ở tuổi 21 là mua được nhà cho bố mẹ sau nhiều năm sống thuê. "Với tôi, mua được nhà cho bố mẹ cũng là cách nói rằng: 'Tôi đã thành công'", Muộii nói.

Kể về lần đưa bố đi cấp cứu vì bệnh tim, Muộii xúc động nhớ lại: "Tôi vừa giữ bố vừa lái xe, chỉ biết chạy thật nhanh tới bệnh viện. Đến khi bố vào phòng cấp cứu an toàn, tôi mới hoàn hồn".

Sau hai ca phẫu thuật tim của bố, cô càng lo lắng: "Liệu bố mẹ có thể chờ đến lúc tôi báo hiếu?". Muộii sợ đến khi đạt được thành công thì bố mẹ không còn đủ sức khỏe để chứng kiến. "Tôi không dám hình dung 5 năm tới sẽ thế nào, chỉ mong lúc đó bố mẹ vẫn khỏe mạnh".

Sinh nhật gần đây của bố, cô nhận ra mình đã đủ vững vàng để mua món quà thật ý nghĩa, mà không cần đắn đo về giá nữa. "Tôi nghĩ, cứ mua đi vì không biết còn bao nhiêu lần được mua quà cho bố mẹ nữa".

Những biến cố trong cuộc sống giúp Muộii trưởng thành. Ảnh: Kháng Thương

Trở thành một trụ cột của gia đình, Muộii nhận ra bản thân phải thật vững vàng về cả tinh thần lẫn thể chất để có thể đối mặt với mọi biến cố trong cuộc sống và chăm sóc, bảo vệ bố mẹ. Càng trưởng thành, cô càng nhận ra việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân và người thân là ưu tiên hàng đầu. "Tôi có nhiều kế hoạch âm nhạc, nhưng lúc này, tôi đặt sức khỏe lên trước", cô nói.

Thời gian gần đây, Muộii nghe nhiều về vi rút HPV. Khi tìm hiểu và được bác sĩ tư vấn trong một số buổi khám sức khỏe, cô được biết đây là một loại vi rút gây u nhú ở người, lây truyền phổ biến qua đường tình dục. Đa số trường hợp nhiễm không có triệu chứng và tự đào thải, tuy nhiên nhiễm dai dẳng có thể gây các bệnh lý, tiền ung thư và ung thư ở nam và nữ. Cô đặc biệt chú ý đến ung thư cổ tử cung - căn bệnh có liên hệ mật thiết với các týp HPV nguy cơ cao, dự định tham vấn chuyên gia y tế để được hướng dẫn cụ thể và thực hiện các biện pháp dự phòng để góp phần bảo vệ bản thân trước những nguy cơ rủi ro và an tâm hơn về sức khỏe phụ khoa.

Nữ ca sĩ cho biết dù theo đuổi bất cứ mục tiêu nào, chăm sóc gia đình, báo hiếu bố mẹ, phát triển sự nghiệp hay tìm kiếm tình yêu, đều cần một nền tảng sức khỏe. "Đối với tôi, sức khỏe tinh thần lẫn thể chất đều cần chăm sóc. Sức khỏe tinh thần và thể chất vững vàng sẽ giúp các bạn có đủ năng lượng, thời gian để chăm sóc người thân và thực hiện mọi ước mơ của mình", Muộii nói.

Muộii muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ: Hãy bắt đầu hành trình quan tâm đến sức khỏe ngay từ hôm nay bắt đầu từ việc duy trì một lối sống lành mạnh, chủ động tìm hiểu về HPV và các bệnh lý liên quan, cũng như thực hiện các biện pháp dự phòng càng sớm càng tốt.

Sau khi chương trình phát sóng, nhiều khán giả trẻ đồng cảm với câu chuyện của Muộii. Những khác biệt thế hệ là điều khó tránh, nhưng nhiều người sau khi trải qua biến cố cũng học cách chữa lành và thấu hiểu tình cảm gia đình, yêu thương trân trọng bản thân, học cách bảo vệ và vun đắp cho chính gia đình mình.

Muộii tên thật là Hồ Võ Thanh Thảo, 21 tuổi, từng là thủ khoa đầu vào Nhạc viện TP HCM. Cô tham gia Giọng hát Việt nhí năm 2014 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lam Trường. Năm 2023, cô vào top 5 Vietnam Idol, được giám khảo Mỹ Tâm, Huy Tuấn, Nguyễn Quang Dũng khen ngợi vì khả năng hát, sáng tác và chơi nhạc cụ.

Yên Chi