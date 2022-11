Ca sĩ Hàn cổ vũ chồng đá World Cup

Soyeon, cựu thành viên nhóm nhạc T-ara, sang Qatar động viên chồng đá World Cup.

Tối 26/11, người đẹp 35 tuổi đăng ảnh ôm, nắm tay cầu thủ Cho Yu Min - thành viên tuyển quốc gia Hàn Quốc. Mẹ đẻ và mẹ chồng Soyeon đi cùng ca sĩ. Khi Cho Yu Min tập luyện, người đẹp đưa mẹ thăm thú Qatar.

Trước đó, Soyeon theo dõi trận Hàn Quốc - Uruguay trên khán đài. Tuyển Hàn sẽ đối đầu Ghana vào ngày 28/11.

Vợ chồng Soyeon ở Doha. Ảnh: Instagram Melody Soyani

Theo Sports Chosun, Soyeon và Cho Yu Min đăng ký kết hôn hồi đầu tháng, vốn dự định cử hành hôn lễ trung tuần tháng 11 nhưng dời ngày sang năm sau vì Cho Yu Min được chọn bổ sung vào đội tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2022. Soyeon cho biết đây là cơ hội quý giá với Cho Yu Min, cô hết lòng ủng hộ chồng trong sự nghiệp. "Chúng tôi sẽ luôn cùng nhìn về một hướng, trước đây và bây giờ vẫn vậy, chúng tôi sẽ sống hạnh phúc", Soyeon viết trên trang cá nhân.

Soyeon và Jo Yu Min yêu nhau từ năm 2019, được gia đình đôi bên ủng hộ. Jo Yu Min năm nay 26 tuổi, kém vợ chín tuổi. Anh chơi cho câu lạc bộ Suwon FC, từng cùng đội tuyển Hàn giành huy chương vàng Đại hội Thể thao châu Á 2018.

Soyeon hát "Interview" Soyeon hát "Interview" trong chương trình "Show Champion". Video: MBC

Soyeon ra mắt với vai trò giọng ca chính của T-ara năm 2009, nổi tiếng với loạt ca khúc như Bo Peep Bo Peep, Roly Poly, Day by day... Cô lấn sân diễn xuất qua phim Haeundae Lovers của đài KBS2 năm 2012 và Sweet Temptation năm 2015. Từ năm 2017, Soyeon hoạt động solo, phát hành loạt MV như They Are All The Same, Interview...

