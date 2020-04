Ca nhiễm nCoV ở Mexico vượt 10.000

Mexico hôm nay phát hiện thêm 1.043 ca nhiễm nCoV, mức tăng hàng ngày cao nhất, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 10.544.

Thứ trưởng Y tế Mexico Hugo Lopez-Gatell Ramirez thông báo nước này hiện ghi nhận 970 ca tử vong do nCoV, tăng 113 trường hợp so với một ngày trước đó. Mexico có tỷ lệ tử vong do nCoV cao, khoảng 9,1%, trong khi trung bình toàn cầu chỉ gần 7%.

Mexico phát hiện hai trường hợp nhiễm nCoV đầu tiên hôm 28/2, là hai người đàn ông trở về từ Italy, một trong những điểm nóng về dịch trên thế giới. Chính quyền liên bang Mexico đã yêu cầu ngừng mọi hoạt động không thiết yếu từ ngày 26/3 nhằm đối phó Covid-19.

Nhân viên y tế tại Monterrey, Mexico, hôm 11/4. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Mexico hôm 21/3 nâng tăng mức độ khẩn cấp về sức khỏe do các ca nhiễm mới nCoV liên tục tăng cũng như lo ngại hệ thống y tế có thể sụp đổ. Ramirez cho biết Mexico đang bước vào "giai đoạn ba" của cuộc chiến chống Covid-19 .

Nước này đã đình chỉ tất cả các hoạt động kinh tế không thiết yếu cho đến ngày 30/5 và yêu cầu mọi người ở nhà, tuân thủ biện pháp cách biệt cộng đồng, song không thực hiện lệnh cách ly bắt buộc.

Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador đã bị chỉ trích mạnh mẽ vì phản ứng chạm chạp trước đại dịch khi ban hành các hạn chế cộng đồng muộn hơn so với những nước láng giềng.

Covid-19 đã xuất hiện tại 210 quốc gia, vùng lãnh thổ sau khi khởi phát từ Trung Quốc hồi tháng 12/2019. Toàn cầu hiện ghi nhận hơn 2,6 triệu ca nhiễm, gần 185.000 người chết và hơn 710.000 người hồi phục.

