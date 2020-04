Ca nhiễm mới ở New Zealand tăng trở lại

New Zealand ghi nhận thêm 44 ca nhiễm nCoV, nâng tổng số lên 1.283, tăng trở lại sau bốn ngày giảm liên tiếp.

Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua của New Zealand tăng nhẹ so với mức 29 hôm trước. Trong số 44 ca nhiễm mới, 14 ca liên quan đến 12 cụm dịch đã được xác định tại New Zealand. Giám đốc Y tế Công cộng Caroline McElnay thông báo số người chết vì nCoV tại nước này là hai, trong đó thêm một phụ nữ 90 tuổi ở Christchurch với các bệnh lý của người cao tuổi.

McElnay cảnh báo số ca nhiễm mới tại New Zealand tăng trở lại cho thấy quốc đảo không được phép tự mãn trước những thành công ban đầu trong chống Covid-19.

"Nó nhấn rất mạnh rằng chúng ta vẫn chưa ra khỏi tình huống hiểm nghèo. Chúng tôi hy vọng sẽ thấy các con số tăng trong ngắn hạn rồi giảm", McElnay nói trong cuộc họp báo hôm nay ở thủ đô Wellington.

Nhân viên y tế tham gia huấn luyện điều trị bệnh nhân nhiễm nCoV tại đơn vị chăm sóc tích cực (ICU) của Bệnh viện Hutt ở thành phố Hutt, New Zealand ngày 1/4. Ảnh: RNZ.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trong hai tuần qua "đã thành công" khi số ca nhiễm mới tại quốc gia 4,8 triệu dân có xu hướng giảm.

New Zealand thông báo áp lệnh phong tỏa toàn quốc hôm 21/3, đóng cửa các cơ sở kinh doanh không thiết yếu, dừng hoạt động những nơi tập trung đông người, hủy toàn bộ sự kiện trong nhà và ngoài trời, yêu cầu các công sở triển khai làm việc từ xa, từ chối cho những người làm ngành nghề không thiết yếu sử dụng dịch vụ giao thông công cộng.

Bộ trưởng Y tế New Zealand David Clark ngày 7/4 nộp đơn xin từ chức lên Thủ tướng Ardern và thừa nhận đã lái xe 20 km đưa gia đình đi chơi, vi phạm lệnh phong tỏa toàn quốc. Tuy nhiên, Ardern chỉ cách chức thứ trưởng tài chính mà Clark đang kiêm nhiệm và giáng cấp ông xuống vị trí cuối tại bảng xếp hạng nội các do không muốn làm gián đoạn công tác chống dịch của New Zealand.

Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc vào tháng 12/2019, xuất hiện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 1,6 triệu ca nhiễm nCoV, hơn 95.000 người chết và hơn 356.000 người đã hồi phục.

Nguyễn Tiến (Theo CNN, RNZ)