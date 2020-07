Ca nCoV ở Indonesia tăng kỷ lục

Indonesia báo cáo thêm hơn 2.600 ca nhiễm nCoV, trong đó gần một nửa được phát hiện tại trung tâm huấn luyện quân sự ở tỉnh Tây java.

Tại buổi họp báo ở Jakarta hôm nay, quan chức Bộ Y tế Indonesia Achmad Yurianto cho biết nước này ghi nhận thêm 2.657 ca nhiễm và 58 ca tử vong do nCoV, nâng ca nhiễm và tử vong tại vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á lên lần lượt 70.736 và 3.417. Đây là mức tăng ca nhiễm hàng ngày cao nhất từ khi Covid-19 bùng phát tại Indonesia.

Yurianto cho rằng ca nhiễm mới tăng nhanh do nhiều người không đeo khẩu trang khi đất nước mở cửa trở lại và nới phong tỏa. Một cụm dịch mới đáng chú ý xuất hiện tại trung tâm huấn luyện quân sự ở tỉnh Tây Java khi 1.262 học viên và sĩ quan huấn luyện dương tính với virus.

"Chúng tôi xin người dân giữ bình tĩnh, không hoảng loạn, bởi cụm dịch đang được theo dõi một cách chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế", Yurianto nói.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đi qua một chợ truyền thống ở Jakarta, Indonesia để thu thập mẫu xét nghiệm Covid-19 từ các tiểu thương hôm 25/6. Ảnh: Reuters.

Theo Yurianto, 13.732 người có các triệu chứng cấp tính hiện được theo dõi y tế chặt chẽ, nhưng vẫn chưa được xét nghiệm, trong khi 38.498 người khác cũng đang được theo dõi vì đã tiếp xúc với người nhiễm virus.

Bất chấp số liệu do chính phủ công bố, dữ liệu tại 25 trong số 30 tỉnh của Indonesia do nhóm tình nguyện Kawal thu thập từ trang web của các chính quyền địa phương cho thấy thêm 6.847 ca tử vong là những người chưa được xét nghiệm nhưng có triệu chứng rõ ràng. Chính phủ không tính những trường hợp như vậy vào số người chết do nCoV với lý do bệnh nhân chưa được xét nghiệm có thể chết vì các nguyên nhân khác.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến gần 12,2 triệu người nhiễm và gần 553.000 người tử vong.

Huyền Lê (Theo Reuters)