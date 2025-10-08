Cà Mau sẽ có khu đô thị gần 3.000 tỷ đồng

Khu đô thị mới quy mô 31 ha, tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng sẽ được xây dựng tại khóm Bào Sơn, xã Lý Văn Lâm.

UBND tỉnh Cà Mau vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới với hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Tổng vốn dự án gần 2.968 tỷ đồng, gồm hơn 2.589 tỷ đồng chi phí thực hiện và 378 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Dự án hướng tới xây dựng khu đô thị đồng bộ, hiện đại với các loại hình nhà ở biệt thự, liền kề, nhà ở xã hội, gắn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội hoàn chỉnh. Quy mô dân số dự kiến 6.000-9.000 người, tổng diện tích sử dụng đất gần 31 ha, gồm 11,8-14,5 ha đất ở, 4 ha đất công trình công cộng, hơn 2 ha đất cây xanh dịch vụ, 1,75 ha bãi đỗ xe và 11 ha hạ tầng kỹ thuật.

Nhà đầu tư được lựa chọn phải huy động vốn hợp pháp, trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu 15% tổng vốn dự án. Thời gian thực hiện 60 tháng, chia ba giai đoạn đầu tư.

Ở giai đoạn đầu, dự án sẽ xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe, cây xanh và khu nhà ở thương mại trên diện tích khoảng 16 ha, hoàn thành trong 24 tháng. Giai đoạn hai tiếp tục đầu tư hạ tầng, công trình thể dục thể thao và nhà ở thương mại trên 15 ha, hoàn thành trong 12 tháng sau đó.

Giai đoạn cuối, dự án sẽ phát triển khu nhà ở xã hội, công trình giáo dục, y tế, trung tâm thương mại, chợ và các hạ tầng xã hội còn lại, hoàn thành sau 24 tháng kể từ khi kết thúc giai đoạn hai.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các địa phương triển khai thủ tục và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, bảo đảm tiến độ và hiệu quả dự án.

An Minh