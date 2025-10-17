Cà Mau khánh thành loạt công trình hơn 2.400 tỷ đồng

11 công trình, dự án với tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng được tỉnh Cà Mau khánh thành, chiều 16/10.

Các công trình thuộc bốn nhóm lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, lịch sử – truyền thống.

Nổi bật có cầu Gành Hào nối xã Tân Thuận và Gành Hào vốn đầu tư 688 tỷ đồng; dự án nâng cấp đê Biển Đông và hệ thống cống qua đê hơn 350 tỷ đồng; quảng trường Phan Ngọc Hiển 278 tỷ đồng; khu Liên hợp Thể dục – Thể thao 367 tỷ đồng; cụm tượng đài Chuyến tàu tập kết ra Bắc gần 195 tỷ đồng; khách sạn Công Tử Bạc Liêu khoảng 400 tỷ đồng; cùng các ấn phẩm như Kỷ yếu Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Cà Mau.

Quảng trường Phan Ngọc Hiển với biểu tượng con tôm Cà Mau cao 24 m là điểm nhấn đối với du khách khi đến tỉnh. Ảnh: An Minh

UBND tỉnh cho biết các dự án là dấu ấn cho tầm nhìn phát triển của địa phương trong giai đoạn mới, hướng đến hạ tầng đồng bộ, phát triển bền vững kinh tế – xã hội – văn hóa – con người và chủ động hội nhập sâu rộng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Ngại cho rằng việc hoàn thành các công trình quan trọng không chỉ đáp ứng nhu cầu hạ tầng giao thông, thủy lợi, văn hóa, giáo dục, du lịch mà còn góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân, tạo động lực mới cho tăng trưởng. Ông đề nghị các đơn vị quản lý, chính quyền và người dân khai thác, sử dụng công trình hiệu quả, bền vững.

Cầu Gành Hào nối liền hai xã Tân Thuận - Gành Hào kết nối giao thương. Ảnh: Chúc Ly

Sau hợp nhất với Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau có diện tích hơn 7.900 km2, dân số hơn 2,6 triệu người. Với ba mặt giáp biển, địa phương có lợi thế phát triển kinh tế biển và nuôi trồng thủy sản. Giai đoạn 2026-2030, Cà Mau đặt mục tiêu GRDP tăng bình quân từ 10% trở lên, GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt trên 6.000 USD; tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm khoảng 17 tỷ USD, thu ngân sách ít nhất 75.000 tỷ đồng.

Chúc Ly