Bước tiến 50 năm của 'ông lớn' sữa Việt tại triển lãm 2/9

Vinamilk trình diễn các công nghệ hàng đầu thế giới cùng hành trình trở thành thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu, tại triển lãm Thành tựu Đất nước, ngày 28/8 đến 5/9.

Triển lãm Thành tựu Đất nước chào mừng 80 năm Quốc khánh có chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Triển lãm có diện tích gần 260.000 m2, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành, cùng hơn 230 gian hàng của 106 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân. Không gian trưng bày được thiết kế hiện đại, kết hợp hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử với công nghệ số, trình chiếu 3D mapping, thực tế ảo, hologram và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mang đến trải nghiệm mới cho công chúng.

Vinamilk có hai gian hàng tại triển lãm, trưng bày những thành tựu nổi bật trên chặng đường gần nửa thế kỷ.

Dấu ấn công nghệ ngành sữa

Hai gian hàng của ông lớn sữa Việt mang thông điệp "Vinamilk 50 năm tiên phong Vươn cao Việt Nam - Vươn tầm thế giới", tái hiện hành trình vươn mình cùng đất nước của một thương hiệu quốc gia. Đi kèm, đơn vị mang đến bức tranh về cách nâng cao dinh dưỡng cho người Việt, thông qua những sản phẩm kết hợp dưỡng chất thiên nhiên và thành tựu khoa học công nghệ.

Gian hàng Vinamilk nổi bật ngay cổng vào không gian "Khởi nghiệp kiến quốc". Ảnh: Nguyễn Đông

Cụ thể, tại không gian "Khởi nghiệp kiến quốc" tôn vinh vai trò của kinh tế tư nhân, lần đầu tiên Vinamilk giới thiệu tổng thể những bước đột phá trong công nghệ và thành tựu mà doanh nghiệp đạt được, song song với sự phát triển của đất nước. Trong đó nổi bật là khu vực trình diễn công nghệ kép hút chân không "khóa tươi" sữa tự nhiên lần đầu tiên áp dụng thành công tại Việt Nam. Công nghệ này giúp loại bỏ gần 50% gốc oxy tự do, giữ trọn hậu vị 20 loại cỏ hoa từ thực đơn chăm dưỡng bò tại trang trại sinh thái Green Farm.

Theo hãng, công nghệ này mang lại thành công cho Vinamilk Green Farm - dòng sản phẩm sữa tươi đạt các giải thưởng hàng đầu thế giới về vị ngon, an toàn và tinh khiết như Giải vàng - chứng nhận cao nhất của tổ chức Monde Selection, Giải thưởng vị ngon thượng hạng (Superior Taste Award), Clean Label Project - giải thưởng về độ an toàn và tinh khiết từ Mỹ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên (thứ hai từ phải sang) tham quan gian hàng Vinamilk tại khu trưng bày. Ảnh: Nam Nguyễn

Gian hàng còn có khu vực trò chơi tương tác, nơi khách tham quan mọi lứa tuổi có thể tìm hiểu kiến thức dinh dưỡng và sản phẩm Vinamilk. Góc chụp hình "check-in" được thiết kế theo chủ đề 80 năm Quốc khánh, kèm hàng nghìn quà tặng cho khách tham gia như túi tote, ly sứ và các sản phẩm Vinamilk, trở thành tâm điểm thu hút giới trẻ.

Dịp này, Vinamilk còn dành khoảng 101.000 sản phẩm để người tham dự được trải nghiệm trực tiếp hương vị sản phẩm từ sữa tươi, sữa hạt đến kem... tại khu vực triển lãm "Rạng rỡ Việt Nam". Dự kiến, các gian hàng của doanh nghiệp tại hai khu vực triển lãm sẽ thu hút 80.000-120.000 lượt khách tham quan trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Nhiều du khách tham quan gian hàng Vinamilk. Ảnh: Nam Nguyễn

Hành trình ghi dấu Việt Nam trên bản đồ sữa quốc tế

Tháng 8 này, Vinamilk được Brand Finance - tổ chức tư vấn định giá thương hiệu độc lập hàng đầu thế giới - xếp hạng là thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu (theo báo cáo "Food & Drink 2025"). Đơn vị trở thành hãng duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong Top 10 thương hiệu sữa có giá trị nhất thế giới. Ngoài ra, Vinamilk còn đưa Việt Nam vươn lên Top 5 quốc gia có đóng góp cao nhất cho giá trị thương hiệu ngành sữa, vượt qua cả Mỹ và Phần Lan - những đất nước có lịch sử lâu đời trong ngành thực phẩm. 2025 cũng là năm đầu tiên Vinamilk được xếp hạng AAA+, mức cao nhất trên thang đo sức mạnh thương hiệu.

Còn theo bảng xếp hạng Private 100 năm 2025 ghi nhận các doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách từ 100 tỷ đồng trở lên, Vinamilk hiện giữ vị trí thứ 2 trong nhóm doanh nghiệp thực phẩm - đồ uống (F&B) có đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước và chiếm đến 70% đóng góp của toàn ngành sữa. Tính từ khi cổ phần hóa vào năm 2003 đến nay, doanh nghiệp đã mang về cho ngân sách Nhà nước hơn 98.300 tỷ đồng, bao gồm khoản nộp cho ngân sách và cổ tức thực nhận cho cổ đông Nhà nước.

Hành trình của Vinamilk bắt đầu vào năm 1976 - cũng là thời điểm đất nước bước vào giai đoạn xây dựng sau thống nhất. Từ con số 0, doanh nghiệp đã khôi phục thành công ba nhà máy sữa, sản xuất được những mẻ sữa đầu tiên và kiên định theo đuổi sứ mệnh: để dinh dưỡng chất lượng cao là quyền lợi bình đẳng của trẻ em trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Khi đất nước bước vào thời kỳ mở cửa và hội nhập quốc tế, Vinamilk cũng không đứng ngoài cuộc. Doanh nghiệp tiên phong mang dinh dưỡng Việt ra quốc tế với lô hàng sữa bột đầu tiên xuất khẩu tới thị trường Trung Đông năm 1997. Đến nay, thương hiệu đã có mặt tại 65 quốc gia, với danh mục sản phẩm đa dạng như sữa nước, sữa chua ăn, sữa đặc, và các dòng dinh dưỡng chuyên biệt.

Đại diện Vinamilk khẳng định, thương hiệu tiếp tục hành trình nâng chuẩn chất lượng, chinh phục các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất, trong kỷ nguyên đất nước vươn mình.

Hoàng Anh