Bóng trong hay ngoài khi Việt Nam hụt HC vàng bóng chuyền nữ?

Tình huống quyết định chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Thái Lan gây tranh cãi xoay quanh câu hỏi bóng trong hay ngoài sân.

Khi Pimpichaya Kokram giao bóng ở set 5, Thái Lan đang dẫn 24-23. Thay vì đỡ bước một, đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh bỏ bóng vì nghĩ bóng ra ngoài. Đứng ngay gần đó, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt reo mừng khi bóng chạm sàn, nhưng giật mình khi thấy trọng tài biên chỉ cờ vào trong sân, đồng nghĩa Thái Lan giành điểm quyết định và bảo vệ thành công HC vàng.

Nhà cầm quân của Việt Nam nở cười theo kiểu chán nản, sau đó giơ ngón tay cái rồi chắp tay cúi đầu về phía trọng tài, và chua chát nói rằng trận đấu diễn ra trên đất Thái Lan nên đành chịu. Khi đó, Việt Nam cũng đã dùng hết quyền khiếu nại nên không thể thay đổi quyết định ban đầu của trọng tài.

Hình ảnh chiếu lại trên truyền hình sau đó không đủ rõ ràng để đưa ra một kết luận tuyệt đối. Thậm chí, ở góc quay khác không được chiếu trên truyền hình mà VnExpress thu thập được, cũng khó khẳng định được bóng ở trong hay ngoài sân.

Luật bóng trong hay ngoài trong bóng chuyền không giống như bóng đá. Nếu trong bóng đá, tình huống này không có gì tranh cãi, vì bóng hiển nhiên ở trong sân. Bởi luật bóng đá xác định bóng trong hay ngoài dựa vào cách chiếu theo phương thẳng đứng phần mép bóng ở gần vạch nhất. Vì thế, bóng có thể không tiếp xúc với mặt sân, vẫn được coi là ở trong sân.

Theo Luật bóng chuyền FIVB, việc xác định bóng trong hay ngoài sân được quy định tại Điều 8.1 và Điều 9.1.

Theo Điều 8.1, bóng được coi là trong sân nếu tại bất kỳ thời điểm nào khi chạm đất, một phần của bóng tiếp xúc với mặt sân thi đấu, bao gồm cả đường biên. Đường biên được tính là một phần của sân.

Ngược lại, Điều 9.1 quy định bóng ngoài sân khi toàn bộ phần của bóng tiếp xúc với mặt sân đều nằm hoàn toàn ngoài đường biên, tức không có bất kỳ điểm chạm nào với sân thi đấu.

Cách diễn giải này cho thấy trọng tài không căn cứ vào cảm giác hay tỷ lệ bóng nằm trong hay ngoài, mà dựa trên tiêu chí duy nhất là phần tiếp xúc mặt sân. Chỉ cần một phần rất nhỏ của bóng chạm vào đường biên, bóng vẫn được tính là trong sân.

Trong tình huống quyết định tại nhà thi đấu Huamark, trọng tài biên và trọng tài chính xác định bóng vẫn chạm sân, đồng nghĩa với việc đáp ứng Điều 8.1 của FIVB. Do Việt Nam đã sử dụng hết quyền khiếu nại trước đó, quyết định này không thể được xem xét lại bằng công nghệ hỗ trợ.

Việt Nam thua sát nút Thái Lan ở chung kết bóng chuyền nữ Diễn biến cuối trận đấu.

Sau trận, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thừa nhận sự nghiệt ngã của tình huống cuối, nhưng cho rằng đó chỉ là một phần của cuộc chơi. Ông nói các đội tuyển của Việt Nam khi thi đấu tại SEA Games trên sân khách thường chịu nhiều bất lợi khách quan, không riêng gì bóng chuyền.

Với tình huống giao bóng quyết định, HLV trưởng cho rằng đó là khoảnh khắc rất khó chấp nhận về mặt cảm xúc, nhưng không phải yếu tố duy nhất dẫn đến thất bại. Theo ông, Việt Nam đã có nhiều cơ hội kết thúc trận đấu ở những match-point trước đó nhưng không tận dụng được, và lỗi đầu tiên vẫn thuộc về bản thân đội.

Pha tấn công của Kiều Trinh trong trận Việt Nam thua Thái Lan ở chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 tại nhà thi đấu Huamark, thành phố Bangkok, Thái Lan tối 15/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Tình huống cuối khiến người hâm mộ lẫn các cầu thủ tiếc nuối. Việt Nam và Thái Lan đã chơi trận chung kết kịch tính nhất lịch sử bóng chuyền nữ SEA Games. Việt Nam thắng hiệp một 25-19, thua hai hiệp tiếp theo 13-25 và 18-25, rồi vùng lên ở hiệp bốn để thắng 25-23. Đây là lần đầu một trận chung kết SEA Games được định đoạt ở hiệp năm.

Hiệp năm chỉ đánh đến 15 điểm, nếu có một đội tạo ra cách biệt hai điểm. Nhưng hai bên rượt đuổi từng điểm một, căng thẳng đến thời khắc cuối cùng. Việt Nam nhiều lần chạm match-point nhưng không tận dụng, trước khi thua 23-25 từ cú phát bóng của Pimpichaya.

Thất bại này khiến Việt Nam tiếp tục lỡ hẹn với HC vàng SEA Games, nhưng khoảng cách giữa hai đội đã được thu hẹp hơn bao giờ hết. Dù không có cầu thủ Nguyễn Thị Bích Tuyền, đoàn quân của HLV Tuấn Kiệt cho thấy đội vẫn có thể đấu ngang ngửa Thái Lan.

Hiếu Lương - Xuân Bình