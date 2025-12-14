Bóng hồng điền kinh phá kỷ lục quốc gia tồn tại 15 năm

Trên đường chạy 200m nữ tối 13/12 tại sân Supachalasai, Bangkok, Việt Nam có hai VĐV tranh tài là Lê Thị Cẩm Tú (số đeo 7) và Hà Thị Thu.
Tại giải vô địch quốc gia hồi tháng 9 ở Đà Nẵng, Hà Thu từng đánh bại Cẩm Tú để giành HC vàng.
Dù chạy ở làn số 7 được xem là bất lợi, Cẩm Tú đã thi đấu xuất sắc, về đích thứ hai trước cả đàn chị Hà Thu và chỉ thua Veronica Shanti (Singapore) với 23 giây 05.
Thông số 23 giây 14 của Cẩm Tú đồng thời phá kỷ lục quốc gia do đàn chị Vũ Thị Hương lập năm 2010 với 23 giây 27.
"Tôi từng đặt ra mục tiêu cho mình khi còn ở đội tuyển là phá kỷ lục quốc gia nội dung 200m, nhưng không nghĩ có thể làm được điều đó ngay ở giải này. Không có gì tuyệt vời hơn", cô nói.
Điều đáng tiếc duy nhất hôm qua là Hà Thị Thu về thứ ba nhưng không được tính thành tích do phạm quy.
Theo thông báo, Thu gặp lỗi lấn làn khi thi đấu (lỗi TR 17.2.3 theo luật điền kinh). Do vậy cô không được tính thành tích. "Tôi rất ngỡ ngàng vì không biết mình phạm quy lúc nào. Rất tiếc, nhưng đành chịu", cô nói.
Đức Đồng