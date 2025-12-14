Bóng hồng điền kinh phá kỷ lục quốc gia tồn tại 15 năm

Trên đường chạy 200m nữ tối 13/12 tại sân Supachalasai, Bangkok, Việt Nam có hai VĐV tranh tài là Lê Thị Cẩm Tú (số đeo 7) và Hà Thị Thu.

Tại giải vô địch quốc gia hồi tháng 9 ở Đà Nẵng, Hà Thu từng đánh bại Cẩm Tú để giành HC vàng.