Bóng chuyền nữ Việt Nam vào chung kết SEA Games 33

Tại nhà thi đấu Huamark, Thanh Thúy và đồng đội tự tin bước vào trận đấu với Philiipines.
Ở vòng bảng, đội tuyển đã thi đấu ấn tượng với thành tích toàn thắng, khi lần lượt hạ Myanmar, Malaysia rồi Indonesia đều với tỷ số 3-0.
Tiếp nối phong độ đỉnh cao, các chuyền hai như Kim Thoa (14) và Lâm Oanh thi đấu đa dạng giúp các tay đập dễ dàng ghi điểm.
Trong khi các tay đập phát huy hiệu quả, các tay chắn cũng làm tốt nhiệm vụ phòng ngự để giúp Việt Nam thắng set hai dễ dàng hơn với điểm số 25-14.
Việt Nam càng đánh càng hay, còn Philippines lúng túng, mắc nhiều lỗi nên không thể hóa giải được các tay đập bên kia lưới.
Do đó, Thanh Thúy và đồng đội tiếp tục thắng nhanh ở set ba với điểm số 25-17.
Kiều Trinh đón nhận cái ôm của mẹ - người từ Quảng Trị sang Thái Lan cổ vũ và tặng quà khích lệ tinh thần con gái.
Đức Đồng