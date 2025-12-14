Bóng chuyền nữ vào chung kết SEA Games 33

Chiều 14/12, tại nhà thi đấu Huamark, Thanh Thúy và đồng đội gặp Philiipines ở bán kết môn bóng chuyền nữ SEA Games 33.
Để góp mặt ở bán kết, Việt Nam toàn thắng ở vòng bảng, sau khi lần lượt hạ Myanmar, Malaysia rồi Indonesia đều với tỷ số 3-0.
Đang ở phong độ cao, các chuyền hai như Kim Thoa (14) và Lâm Oanh thi đấu đa dạng giúp các tay dập dễ dàng ghi điểm.
Trong khi các tay đập phát huy hiệu quả, các tay chắn cũng làm tốt nhiệm vụ phòng ngự để giúp Việt Nam thắng set hai với điểm số 25-14.
Việt Nam càng đánh càng hay, còn Philippines lúng túng, mắc nhiều lỗi nên họ không thể hóa giải được các tay đập Việt Nam.
Do đó, Thanh Thúy và đồng đội tiếp tục thắng nhanh ở set ba với điểm số 25-17.
Đức Đồng