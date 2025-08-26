Bốn khuyến cáo của Hanoi Metro với khách đi tàu điện dịp 2/9

Hành khách nên mua vé khứ hồi, tuân thủ quy định, chủ động vệ sinh cá nhân và theo dõi thông tin trên Fanpage của Hanoi Metro để lựa chọn thời gian đi tàu hợp lý.

Tối 25/8, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) cho hay lượng khách đi tàu trong buổi hợp luyện lần thứ hai chuẩn bị cho đại lễ A80 lên gần 200.000 lượt, cao nhất từ trước đến nay.

Khách đứng kín ga Cát Linh đêm 24/8 sau buổi hợp luyện lần 2. Ảnh: Đình Trường

Trong đó tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông phục vụ hơn 146.000 lượt khách, thiết lập kỷ lục mới về sản lượng, tăng gần 33% so với buổi hợp luyện lần thứ nhất hôm 21/8. Tuyến Nhổn - ga Hà Nội phục vụ trên 50.000 lượt khách, tăng hơn 20.000 lượt so với ngày thường.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách khi sử dụng tàu điện trong những ngày diễn ra các sự kiện A80, Hanoi Metro đưa ra bốn khuyến nghị hành khách.

Thứ nhất, nên mua vé cả chiều đi và chiều về trong cùng một lần để tiết kiệm thời gian, tránh phải xếp hàng nhiều lần.

Thứ hai, tuân thủ hướng dẫn của nhân viên nhà ga, đặc biệt là quá trình xếp hàng tại quầy bán vé, xếp hàng lên ke ga và lên tàu; tuyệt đối không chen lấn, xô đẩy gây mất an toàn cho bản thân và người xung quanh.

Một số hành khách cố tình chui qua khe cửa cuốn để vào nhà ga Cát Linh đêm 24/8. Ảnh: Gia Minh

Khuyến cáo thứ ba là việc vệ sinh cá nhân. Hành khách nên chủ động sử dụng ngay nhà vệ sinh sau khi xuống tàu và trước khi ra khỏi nơi soát vé do số lượng nhà vệ sinh công cộng xung quanh nhà ga còn hạn chế.

Tuyến Nhổn - ga Hà Nội có các điểm vệ sinh bên trong nhà ga và khu vực vệ sinh công cộng xung quanh (riêng ga Cầu giấy hành khách có thể xem xét điểm vệ sinh trong Trường Đại học Giao thông Vận tải).

Cuối cùng hành khách nên theo dõi thường xuyên Fanpage chính thức của Hanoi Metro để nắm bắt tình hình tại các nhà ga và lựa chọn thời gian đi tàu hợp lý, đặc biệt là các khung thời gian trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện.

Sau hai buổi hợp luyện, tối 27/8, hơn 16.000 quân nhân và 14 đội xe pháo, xe đặc chủng của Quân đội, Công an sẽ tham gia sơ duyệt, sáng 30/8 có tổng duyệt cho lễ diễu binh diễu hành chính thức vào sáng 2/9. Thành phố đã thông báo miễn phí tàu điện, xe buýt trong 4 ngày, từ 30/8 đến 2/9.

Để phục vụ nhân dân, hai tuyến tàu điện sẽ tăng giờ hoạt động, trong đó ngày 27 và 29/8 chạy từ 5h30 đến 24h; ngày 30/8 chạy từ 5h đến 22h; ngày 1/9 từ 5h30 đến 24h. Đặc biệt, ngày 2/9, tàu điện chạy liên tục từ 0h đến 22h, giãn cách 6 phút/chuyến vào giờ cao điểm và 10 phút/chuyến vào giờ bình thường, chỉ tạm ngừng 80 phút để phục vụ kỹ thuật.

Hà Nội Metro quá tải Đêm 24/8, ga Cát Linh có hàng chục nghìn khách đi tàu gây nên tình trạng quá tải. Video: Gia Minh

Trong hai buổi hợp luyện đầu tiên chưa miễn phí vé nhưng đã ghi nhận những kỷ lục về lượng khách, buổi sau cao hơn nhiều buổi trước. Đặc biệt đêm 24/8, lượng khách đổ về ga Cát Linh (điểm đầu tuyến Cát Linh - Hà Đông) sau khi xem hợp luyện gây nên tình trạng quá tải và lộn xộn.

Tại một số thời điểm nhà ga đã đóng cửa cuốn để hạn chế khách vào, nhưng một số hành khách cố chui qua khe cửa chưa đóng kín gây nguy hiểm cho bản thân và tạo ra hình ảnh phản cảm.

Võ Hải