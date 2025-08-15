Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

Hà NộiCùng với chuyên gia Liên Xô bảo quản tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Lăng được trao huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

Ngày 15/8, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống và đón nhận huân chương. Thiếu tướng Phạm Hải Trung, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lăng, cho biết trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, lực lượng tiền thân là Đoàn 69 đã sát cánh cùng chuyên gia Liên Xô vượt qua thử thách khắc nghiệt, 6 lần di chuyển và bảo quản tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Song song với nhiệm vụ y tế, đơn vị từng bước làm chủ hệ thống thiết bị kỹ thuật của Lăng và các công trình liên quan.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Vũ Duy

Từ ngày mở cửa đến nay, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón hơn 70 triệu lượt người vào viếng Bác, trong đó có hơn 10 triệu lượt khách quốc tế từ gần 200 quốc gia và tổ chức quốc tế; phục vụ trên 3.500 buổi sinh hoạt chính trị, văn hóa. Với những đóng góp to lớn, Bộ Tư lệnh Lăng được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý, mới nhất là huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng những thành tích mà Bộ Tư lệnh Lăng đã đạt được, tin tưởng đơn vị tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt - giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đội tiêu binh tiến hành nghi lễ chào cờ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Anh: Ngọc Thành

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, mở rộng hợp tác nghiên cứu để tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ bảo quản thi hài Hồ Chủ tịch vào năm 2030.

Bộ Tư lệnh Lăng cũng đặt mục tiêu chuẩn bị chu đáo, an toàn các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, để Lăng Bác mãi là không gian thiêng liêng, nơi hội tụ tình cảm, niềm tin và ý chí của các thế hệ người Việt Nam.

Sơn Hà