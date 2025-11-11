Bộ trưởng Tài chính: Sẽ rà soát để giảm thêm giấy phép kinh doanh

Ngoài 25 ngành, nghề vừa đề xuất cắt giảm, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng nói cần tiếp tục rà soát để giảm tối đa giấy phép kinh doanh.

Thông tin được Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng nói tại thảo luận tổ về Luật Đầu tư sửa đổi, chiều 11/11.

Theo dự thảo luật, Chính phủ dự kiến giảm 25 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, tức là không cần xin giấy phép kinh doanh, trong đó có dịch vụ kế toán, xuất khẩu gạo, kinh doanh tạm nhập - tái xuất thực phẩm đông lạnh... Việc này giúp hạn chế rào cản gia nhập thị trường của doanh nghiệp, thúc đẩy tự do kinh doanh.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho rằng danh sách 25 ngành, nghề kinh doanh vừa đề xuất chưa đủ. "Cần tiếp tục xem xét, rà soát và cắt giảm tối đa danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện", ông nói, đồng thời cho biết Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ xem xét, cắt giảm thêm giấy phép kinh doanh.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại thảo luận tổ chiều 11/11. Ảnh: Đại biểu Nhân dân

Ở khía cạnh này, GS Hoàng Văn Cường, Ủy viên kiêm nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính, cho rằng nên chia ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thành hai nhóm. Trong đó, nhóm tiền kiểm (phải xin cấp phép) chỉ gồm các ngành, nghề thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Nhóm hai, là phần lớn ngành, nghề còn lại và cơ quan quản lý chỉ nên hậu kiểm, tức là không cần xin cấp giấy phép kinh doanh.

Trong số lĩnh vực Chính phủ dự kiến bỏ giấy phép kinh doanh có dịch vụ kế toán, khai thuế. Ông Cường nói không nên bỏ điều kiện kinh doanh với dịch vụ này, bởi những người kê khai thuế phải ký tên trên hồ sơ, chịu trách nhiệm và phải được kiểm soát. Điều này càng cần thiết trong bối cảnh các hộ kinh doanh phải chuyển bỏ chế độ thuế khoán sang kê khai từ đầu năm 2026.

"Nếu không đưa dịch vụ kế toán, khai thuế vào diện kinh doanh có điều kiện, có thể dẫn đến tình trạng một số người khai bừa, tiếp tay cho hành vi trốn thuế", ông Cường lo ngại.

Tại dự thảo luật, Chính phủ cũng đề xuất giao thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án từ UBND cấp tỉnh sang Chủ tịch tỉnh. Theo ông Trần Việt Anh, Ủy viên chuyên trách Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, việc chuyển thẩm quyền này phù hợp với chủ trương phân cấp, phân quyền, tăng trách nhiệm cá nhân và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Dù vậy, ông lưu ý cần có cơ chế kiểm soát, để đảm bảo minh bạch, tránh lạm quyền.

GS Hoàng Văn Cường cũng nhận định việc phân quyền như trên cần đi kèm với cơ chế kiểm soát quyền lực. Theo ông, cơ chế này phải minh bạch quá trình xét duyệt để công bằng giữa các nhà đầu tư.

GS Hoàng Văn Cường, Ủy viên kiêm nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính. Ảnh: Media Quốc hội

Chính phủ cũng dự kiến bỏ thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài (thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng). Thay vào đó, các dự án có quy mô dưới 20 tỷ đồng có thể chỉ cần đăng ký giao dịch ngoại hối với Ngân hàng Nhà nước để chuyển tiền ra nước ngoài. Dự án từ 20 tỷ đồng trở lên (760.000 USD) hoặc thuộc ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện cần thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Góp ý kiến, ông Việt Anh đề nghị giữ nguyên thủ tục chấp thuận chủ trương, cấp giấy chứng nhận đầu tư như quy định hiện hành. Theo ông, đây là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, đảm bảo hoạt động đầu tư ra nước ngoài hiệu quả và vì lợi ích chung của quốc gia, nền kinh tế.

"Nếu chỉ quy định về trách nhiệm quản lý ngoại hối, Nhà nước không kiểm soát được toàn bộ quá trình đầu tư. Thậm chí, dự án có thể ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, năng lượng, chính sách ngoại giao", ông Việt Anh cho hay.

Luật Đầu tư sửa đổi sẽ được Quốc hội thảo luận tại hội trường vào ngày 27/11 và biểu quyết thông qua vào 11/12.

Anh Tú