Bộ trưởng Tài chính: Giảm giấy phép kinh doanh tối thiểu 50 ngành, nghề

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, Chính phủ dự kiến giảm tối thiểu 50 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, gấp đôi phương án gần nhất trình Quốc hội.

Thông tin trên được Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng nêu khi giải trình tại phiên thảo luận sáng 27/11 về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Ông cho biết vừa qua Thủ tướng giao Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành rà soát cắt giảm tối đa ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Theo luật hiện hành, 234 ngành, nghề cần xin cấp giấy phép mới được kinh doanh, trong đó không ít lĩnh vực có thể kiểm soát đầu ra bằng các tiêu chuẩn, quy chuẩn. Tại dự thảo luật sửa đổi mới nhất trình Quốc hội, Chính phủ đề xuất giảm 25 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, tức là không cần xin giấy phép kinh doanh. Các lĩnh vực gồm dịch vụ kế toán, xuất khẩu gạo, kinh doanh tạm nhập - tái xuất thực phẩm đông lạnh...

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết sau khi rà soát, cơ quan này dự kiến cắt giảm tối thiểu giấy phép kinh doanh của 50 ngành, nghề, tức là gấp đôi so với dự kiến tại dự thảo luật. "Đây là một nỗ lực rất lớn", ông Thắng nói.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại phiên họp sáng 27/11. Ảnh: Media Quốc hội

Theo Bộ trưởng, hiện nay Thủ tướng vẫn yêu cầu cơ quan này rà soát, cắt giảm thêm. Sau khi dự luật được thông qua, có hiệu lực, Chính phủ sẽ giao các bộ, ngành sửa đổi tiếp điều kiện kinh doanh, chuyển sang cơ chế quản lý bằng tiêu chuẩn và quy chuẩn. Ông khẳng định mục tiêu của việc này nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ, nhất quán quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Góp ý trước đó tại phiên thảo luận, ông Lê Hoàng Anh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho rằng dự thảo luật vẫn còn một số nhóm ngành, nghề chủ yếu mang tính tiêu chuẩn, kỹ thuật sản phẩm và không cần thiết duy trì điều kiện kinh doanh. Ông đề nghị tiếp tục rà soát điều chỉnh, miễn giấy phép kinh doanh với nhóm kinh doanh thực phẩm, vì "đang bao trùm quá rộng".

"Đây thực chất là tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn thực phẩm đã được luật chuyên ngành quy định", ông nói.

Tương tự, ông cũng đánh giá nhóm thương mại điện tử không nên gồm logistics, thanh toán, nền tảng nhỏ. Thay vào đó, nhà chức trách chỉ nên giữ điều kiện giấy phép với nền tảng quy mô lớn có dữ liệu người tiêu dùng.

Ông Lê Hoàng Anh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính góp ý tại phiên họp sáng 27/11. Ảnh: Media Quốc hội

Theo ông, nhóm thức ăn chăn nuôi, thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y... cũng không cần duy trì là ngành, nghề phải xin giấy phép kinh doanh. Bởi những mặt hàng này được kiểm soát hiệu quả thông qua cơ chế đăng ký lưu hành, kiểm nghiệm, kiểm dịch và quy chuẩn kỹ thuật.

Ngoài ra, ông Hoàng Anh đề nghị bổ sung cơ chế rà soát định kỳ 3 năm, ngành nghề không còn phù hợp thì tự động hết hiệu lực theo thông lệ OECD và nhiều nước ASEAN.

Ông Phạm Văn Hòa (Hội Luật gia Đồng Tháp) cũng đề nghị rà soát để loại bỏ thêm các ngành, nghề cần xin giấy phép kinh doanh, thay vì chỉ 25 như tại dự thảo. Ông lưu ý có thể bỏ những ngành, nghề có sự tương đồng và giao cho các bộ quản lý những lĩnh vực chuyên ngành. Bên cạnh đó, đại biểu cho rằng cần xem xét lại việc loại bỏ dịch vụ kế toán khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua vào 11/12.

25 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được Chính phủ đề xuất cắt giảm giấy phép, tại dự Luật Đầu tư (sửa đổi):

Nhóm Ngành, nghề Tài chính - kế toán Hành nghề giám định tư pháp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả Dịch vụ kế toán Dịch vụ thủ tục về thuế Nông - lâm nghiệp, thủy sản Xuất khẩu gạo Tạm nhập, tái xuất thực phẩm đông lạnh Nuôi, trồng các loài thực vật, động vật hoang dã thuộc phụ lục Công ước CITES và danh mục thực - động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nuôi động vật rừng Xuất - nhập khẩu, tái xuất, nhập từ biển mẫu vật tự nhiên của các loài thuộc phụ lục của Công ước CITES và danh mục thực - động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Xuất - nhập khẩu, tái xuất mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo của các loài thuộc phụ lục của Công ước CITES và danh mục thực - động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Chế biến, kinh doanh, vận chuyển, quảng cáo, trưng bày, cất giữ mẫu vật của các loài thực vật, động vật thuộc phụ lục của Công ước CITES và danh mục thực vật - động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Dịch vụ cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật Xây dựng, giao thông Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô Dịch vụ đóng mới, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa Dịch vụ đóng mới, sửa chữa tàu biển Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Xây dựng của nhà thầu nước ngoài Công nghệ, đất đai Dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, phần mềm thông tin đất đai Dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai Kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu Văn hóa, xã hội và y tế Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động Dịch vụ tư vấn du học Dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ Kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng

Anh Tú