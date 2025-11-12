Bộ trưởng Tài chính: Chưa mở rộng danh mục hàng bình ổn giá

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đề nghị chưa điều chỉnh danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá ngoài 9 mặt hàng hiện tại.

Chiều 12/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp) cho rằng vàng không phải là mặt hàng thiết yếu, nhưng người dân coi kim loại quý là tài sản tích trữ nên thường mua vào "để lại cho đời sau". Trong khi đó, thị trường vàng thời gian qua biến động, gây rủi ro cho người mua.

Giá vàng miếng trong nước hiện tăng khoảng 80% so với đầu năm. Chẳng hạn, ngày 12/11 vàng miếng được các doanh nghiệp niêm yết vượt 150 triệu đồng một lượng, còn vàng nhẫn 152 triệu. Chênh lệch giữa giá thế giới với trong nước ở ngưỡng cao, trên 20 triệu đồng một lượng.

Để giảm rủi ro cho người dân, ông Hòa đề nghị đưa vàng vào danh mục hàng hóa bình ổn giá khi sửa luật.

Giải trình sau đó, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết trong quá trình rà soát sửa Luật Giá 2023, Bộ cùng các cơ quan đánh giá để bổ sung hoặc đưa một số mặt hàng thiết yếu ra khỏi danh mục bình ổn giá. Ông Thắng cho rằng danh mục hàng, dịch vụ bình ổn hiện nay "chưa có vấn đề gì cần thay đổi".

"Do đó, chưa cần điều chỉnh, mở rộng danh mục hàng bình ổn giá", ông nói.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại phiên họp chiều 12/11. Ảnh: Media Quốc hội

Theo đó, dự luật sửa đổi vẫn giữ nguyên 9 mặt hàng, dịch vụ trong diện bình ổn giá, gồm xăng, dầu thành phẩm; khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), thóc tẻ, gạo tẻ; phân đạm, phân DAP, phân NPK; thức ăn thủy sản, chăn nuôi; vaccine phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; thuốc bảo vệ thực vật; thuốc thuộc danh mục thiết yếu được sử dụng tại cơ sở y tế.

Ngoài ra, dự luật cũng quy định 42 hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

Với danh mục này, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Thạch Phước Bình cho rằng tiêu chí xác định vẫn còn định tính. "Việc bổ sung hoặc rút ra khỏi danh sách Nhà nước định giá với một số mặt hàng chưa thống nhất, thiếu căn cứ khoa học", ông Bình nhận xét.

Ông kiến nghị bổ sung các tiêu chí định lượng khi xem xét điều chỉnh danh mục bình ổn giá, như tỷ trọng trong rổ chỉ số giá tiêu dùng (CPI) từ 2% trở lên, chỉ số tập trung thị trường (HHI) vượt 1.800 điểm, biến động chi phí đầu vào vượt 15% trong 3 tháng liên tiếp... "Những ngưỡng định lượng này tăng tính khách quan, giúp cơ quan quản lý có cơ sở dự báo và phản ứng chính sách kịp thời", ông nói.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp) phát biểu tại phiên họp chiều 12/11. Ảnh: Media Quốc hội

Tại dự thảo luật, Chính phủ đề xuất UBND cấp xã sẽ chịu trách nhiệm triển khai chương trình bình ổn giá, thay vì cấp huyện như trước đây. Quy định này nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7.

Nêu quan điểm, ông Phạm Văn Hòa bày tỏ lo ngại về khả năng thực hiện bình ổn giá của cấp xã khi thiếu nhân sự và không có chuyên môn. Ông cho rằng dự luật cần quy định rõ trách nhiệm cấp xã khi thực hiện và phối hợp với ngành chuyên môn của cấp tỉnh trong triển khai bình ổn giá.

Dự kiến Quốc hội biểu quyết thông qua dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giá vào ngày 11/12.

Anh Tú