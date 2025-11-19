Bộ trưởng Tài chính: Chưa đủ cơ sở đánh thuế trên lãi chuyển nhượng bất động sản

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, hiện chưa đủ cơ sở để thu thuế trên lãi mua bán nhà đất cho tới khi có sàn giao dịch online.

Chiều 19/11, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng giải trình về dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi.

Bộ trưởng cho biết dự thảo tiếp tục kế thừa quy định hiện hành là thu thuế 2% với chuyển nhượng bất động sản trên giá trị chuyển nhượng từng lần. Theo ông, phương pháp này có ưu điểm đơn giản, dễ thực hiện và kiểm tra.

"Vừa qua, Bộ cũng đã nghiên cứu kỹ khả năng để chuyển sang thu thuế theo đúng bản chất - phần chênh lệch giá trị chuyển nhượng", ông Thắng nói. Tuy nhiên, Bộ trưởng thông tin hiện nay chưa có đủ cơ sở để thu thuế trên lãi mua bán bất động sản.

Ông cho biết sẽ từng bước đánh thuế trên phần lợi nhuận của cá nhân đầu tư, kinh doanh bất động sản khi có đủ dữ liệu số hóa đất đai gắn với dữ liệu trên VNeID. Theo ông, khi sàn giao dịch bất động sản mà Chính phủ đang thí điểm thành lập, với giá mua và bán bất động sản được minh bạch hóa sẽ hỗ trợ chuyển đổi phương pháp thu thuế.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng giải trình trước Quốc hội chiều 19/11. Ảnh: Đại biểu Nhân dân

Trung tâm giao dịch nhà đất online dự kiến được thí điểm vào năm 2026-2027, là nơi người dân có thể mua bán, chuyển nhượng, định giá bất động sản, theo kế hoạch của Bộ Xây dựng. Các loại hình được giao dịch tại trung tâm gồm nhà ở có sẵn, nhà hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản... Mọi giao dịch (mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thuê mua) sẽ phải thực hiện qua trung tâm này khi dự thảo nghị quyết được cấp có thẩm quyền thông qua, và có hiệu lực.

Thảo luận tại hội trường trước đó, một số đại biểu đề nghị đánh thuế trên lãi mua, bán bất động sản. GS Hoàng Văn Cường (đoàn đại biểu TP Hà Nội) nói cần nghiên cứu áp thuế với những bất động sản mua bán nhiều lần, tính trên phần chênh lệch giá chuyển nhượng. Việc này, theo ông, sẽ giúp minh bạch thị trường bất động, tránh tình trạng đầu cơ.

Nguyên Phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân cũng tin tưởng hoàn toàn có thể chuyển sang thu thuế nhà, đất theo hình thức này trong bối cảnh đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống dữ liệu thông tin về đất đai, nhà ở.

Bên cạnh đó, ông còn đề xuất đánh thuế thừa kế bất động sản. Ông thông tin nhiều nước trên thế giới áp dụng thuế này vì họ coi rằng đây là một loại thu nhập bất thường, không từ lao động tạo ra. Bởi vậy, theo ông, các nước đánh thuế thừa kế nhà, đất nhằm đảm bảo tính công bằng xã hội và tránh tình trạng tích lũy tài sản qua thế hệ. "Nó sẽ làm người giàu mãi giàu, còn người nghèo thì khó khăn", ông cho biết.

Hồi tháng 7, Bộ Tài chính từng đề xuất áp dụng thuế với chuyển nhượng bất động sản của cá nhân bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất 20% theo từng lần chuyển nhượng. Thu nhập tính thuế này được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

Trường hợp không xác định giá mua và các chi phí liên quan, thuế thu nhập cá nhân được tính bằng giá bán nhân (x) với thuế suất. Mức thuế suất trong trường hợp này sẽ theo thời gian sở hữu, tối đa 10%.

Quốc hội dự kiến biểu quyết thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi vào sáng 10/12.

Anh Tú