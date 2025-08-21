Bộ trưởng Quốc phòng Belousov thị sát cánh quân Bắc phụ trách mặt trận gồm các tỉnh biên giới miền tây Nga và hai tỉnh miền bắc Ukraine.

"Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov đã thăm và làm việc tại sở chỉ huy của cánh quân Bắc, nghe báo cáo về tình hình thực địa, các hành động của đối phương trong khu vực mà lực lượng phụ trách và vạch ra một số nhiệm vụ", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm nay.

Video được công bố cho thấy ông Belousov nghe thuyết trình của tướng Yevgeny Nikiforov, tư lệnh cánh quân Bắc. Truyền thông Nga cho biết đây là lần đầu danh tính chỉ huy lực lượng này được công bố, kể từ khi chỉ huy trước đó là tướng Valery Solodchuk được điều động sang Quân khu Trung tâm cách đây vài tháng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát cánh quân tham chiến ở miền bắc Ukraine Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov thăm sở chỉ huy cánh quân Bắc. Video: TASS

Ông Belousov cảm ơn các chỉ huy đơn vị trong cánh quân, trao huân chương cho các quân nhân "đã thể hiện lòng dũng cảm và tinh thần anh hùng" khi thực hiện nhiệm vụ. Bộ trưởng Quốc phòng Nga còn được giới thiệu các thiết bị không người lái có khả năng rải mìn từ xa, tấn công thiết giáp và công phá các vị trí kiên cố của đối phương.

Thời gian và địa điểm diễn ra sự kiện không được công bố. Cánh quân Bắc đang phụ trách mặt trận gồm tỉnh Kursk, Belgorod, Bryansk ở Nga và Kharkov, Sumy tại miền bắc Ukraine.

Như Tâm (Theo Zvezda, TASS)