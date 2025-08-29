Bộ trưởng Israel dọa sáp nhập Gaza nếu Hamas không đầu hàng

Bộ trưởng Tài chính Israel kêu gọi chính phủ ra tối hậu thư cho Hamas và bắt đầu sáp nhập từng phần Dải Gaza nếu nhóm vũ trang không đầu hàng.

Tại cuộc họp báo ở Jerusalem ngày 28/8, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã công bố kế hoạch nhằm "giành thắng lợi tại Gaza" vào cuối năm nay, chấm dứt xung đột bùng phát từ tháng 10/2023.

Theo đề xuất của ông Smotrich, Israel sẽ gửi tối hậu thư đến Hamas, yêu cầu họ đầu hàng, buông vũ khí và thả những con tin mà đang bị giữ tại Dải Gaza. Nếu nhóm vũ trang từ chối, Israel sẽ sáp nhập một phần Gaza mỗi tuần và kéo dài trong 4 tuần, đưa phần lớn dải đất vào sự kiểm soát hoàn toàn của Tel Aviv.

Bộ trưởng Tài chính Smotrich trong một sự kiện ở vùng lãnh thổ Israel chiếm đóng tại Bờ Tây ngày 14/8. Ảnh: AFP

Để thực hiện kế hoạch, người dân Palestine sẽ được yêu cầu di tản đến miền nam Gaza. Quân đội Israel sau đó siết vòng vây ở miền bắc và miền trung dải đất để loại bỏ hoàn toàn các tay súng Hamas tại đây, kết thúc bằng sáp nhập khu vực.

"Công việc có thể hoàn tất trong 3-4 tháng", ông Smotrich nói và kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu "thông qua toàn bộ kế hoạch này ngay lập tức".

Hamas lên án đề xuất từ ông Smotrich "là sự ủng hộ công khai cho chính sách cưỡng bức di dời và thanh trừng sắc tộc" nhằm vào người dân Palestine.

Các phát biểu được ông Smotrich đưa ra giữa lúc quân đội Israel đang chuẩn bị mở đợt tấn công nhằm kiểm soát Gaza City, thành phố lớn nhất Gaza, gia tăng lo ngại về số phận của dân thường Palestine đang tập trung ở đây.

Vị trí Gaza City và các đô thị ở Dải Gaza. Đồ họa: BBC

Bộ trưởng Tài chính Smotrich là một trong những thành viên cực hữu trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu. Ông ủng hộ phong trào định cư của Israel, và sống trong khu vực Israel chiếm đóng ở Bờ Tây.

Ông Smotrich hôm 20/8 thông báo ủy ban quy hoạch thuộc Bộ Quốc phòng Israel đã phê duyệt kế hoạch xây dựng khoảng 3.400 ngôi nhà cho người định cư ở E1, vùng đất trống nằm ở phía đông Jerusalem. Dự án sẽ chia cắt khu vực Bờ Tây hiện do Israel kiểm soát và tách vùng này khỏi Đông Jerusalem, "xóa sổ ý tưởng về một Nhà nước Palestine".

Như Tâm (Theo AFP, Times of Israel)