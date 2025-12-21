Bộ trưởng Công Thương giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Quốc hội

Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Công Thương, giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

Chiều 21/12, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với ông Nguyễn Hồng Diên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: Phạm Thắng

Ông Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965, quê tỉnh Thái Bình (cũ), nay là tỉnh Hưng Yên. Ông từng giữ các chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình (cũ); Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tháng 4/2021, ông Nguyễn Hồng Diên đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Ông có trình độ Tiến sĩ Quản lý hành chính công; Cử nhân Lịch sử - Giáo dục; Cử nhân Kinh tế.

Phương Dung