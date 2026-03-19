Bố 'Thiên thần băng' Alysa Liu thừa nhận sai lầm khi dạy con

Người cha của "Thiên thần băng" Alysa Liu thừa nhận những sai lầm trong quá khứ, khi nhìn lại hành trình đưa con gái tới đỉnh cao Olympic mùa Đông.

Trong một cuộc phỏng vấn với USA Today, Arthur Liu xuất hiện với nụ cười và ánh mắt hạnh phúc. Nhưng xen lẫn trong đó là những khoảng lặng, khi ông nhắc lại những quyết định trong quá khứ đã khiến con gái từng rời xa sân băng. "Nhìn lại, tôi thấy mình đã mắc sai lầm", ông nói. "Con bé bắt đầu ghét trượt băng và mọi thứ liên quan, cho đến khi bỏ hẳn".

Ông Arthur Liu trên khán đài xem con gái biểu diễn tại Olympic mùa Đông 2026 ở Milano, Italy (ảnh nhỏ), và Alysa Liu tại một sự kiện thời trang. Ảnh: Today

Tại sân trượt băng Milano tối 19/2, khi Alysa Liu vừa khép lại phần thi tự do để rồi bước lên bục cao nhất, hình ảnh ông Liu ngồi lặng trên khán đài không gây nhiều chú ý. Nhưng với ông, hành trình đến khoảnh khắc ấy chứa cả niềm vui lẫn tiếc nuối.

Một quyết định khiến ông day dứt là thay đổi HLV ngay trước giai đoạn con gái rơi vào khủng hoảng, khi mới 16 tuổi. Ông thừa nhận đó có thể là bước ngoặt tiêu cực, sau Olympic mùa Đông 2022. Không lâu sau, Alysa tự tuyên bố giải nghệ mà không nói trước cho ai.

Một quyết định khác khiến ông hối tiếc là đưa con gái rời California tới Colorado để tập luyện trước Olympic 2022. Khi đó, ông phải xoay xở giữa công việc luật sư và việc nuôi 5 người con.

"Tôi đưa con bé đến thành phố Colorado Springs rồi để nó ở lại đó. Trong giai đoạn đó, tôi đã không ở bên con", ông nói. "Con bé buồn và nhớ nhà. Nhưng khi ấy tôi nghĩ, lúc tôi 14 tuổi tôi tự đi học nội trú và tôi vẫn ổn. Tôi nghĩ Alysa cũng có thể vượt qua. Nhưng tôi không biết là con bé ghét điều đó. Tôi không biết cho đến khi nó về nhà".

Ở tuổi 20, Alysa Liu giờ là nhà vô địch Olympic, nhưng con đường dẫn tới thành công không hề bằng phẳng. Sau khi giải nghệ năm 16 tuổi, cô rời xa sân băng trong một thời gian dài, trước khi quyết định trở lại ở tuổi 18, lần này với một điều kiện quan trọng là cô phải tự kiểm soát sự nghiệp.

Theo lời ông Liu, con gái đã nói rất rõ. "Nó nói: 'Con quay lại. Con sẽ làm theo cách của con'. Tôi kiểu như: 'Được rồi, cứ làm theo cách của con đi'".

Sự thay đổi ấy cũng đồng nghĩa với việc ông phải lùi lại về sau. Người cha từng quản lý gần như toàn bộ sự nghiệp của con gái giờ chấp nhận đứng ngoài cuộc.

"Vì là một người cha, tôi yêu con và muốn ủng hộ. Nhưng tôi chỉ có thể làm được đến thế thôi. Tôi thường đơn độc, nên cuối ngày rất mệt", ông nói thêm. "Công việc, con cái và mọi thứ. Tôi chỉ muốn thư giãn một chút. Bây giờ tôi không phải lo quá nhiều về nó nữa, như vậy cũng tốt. Con muốn tôi không can thiệp? Tốt thôi. Dù nghe vậy cũng hơi đau lòng".

Ông Liu nhắc tới chuyện con gái từng nói rằng ông chưa từng là thành viên trong "đội" của cô. Nữ VĐV 20 tuổi thậm chí "suýt nổi giận" vì bố hạnh phúc với việc cô trở lại thi đấu.

Ông Liu cũng cảm thấy khó khăn khi phải buông tay. Trong nhiều năm, ông Liu vừa là cha, vừa định hướng, quản lý, thậm chí can thiệp sâu vào quá trình huấn luyện của con gái. Nhưng khi Alysa trưởng thành, vai trò ấy dần trở nên không còn phù hợp.

"Vì điều đó quá khó với tôi. Thực sự rất khó khi vừa phải nuôi dạy một nhà vô địch, chăm sóc nó, lại còn chăm các con khác của tôi", ông nói. "Tôi luôn muốn có ai đó tiếp quản, và điều đó đã xảy ra. Vậy nên, tôi cũng muốn để con bé độc lập".

Ảnh cũ của Alysa Liu chụp cùng cha cô, Arthur Liu. Ảnh: Instagram/alysaxliu

Arthur Liu là luật sư tại California, từng rời Trung Quốc năm 1989, rồi sang Mỹ khi 26 tuổi. Tại đây, ông gây dựng lại sự nghiệp luật và ổn định cuộc sống. Khoảng tuổi 40, Liu chọn làm cha đơn thân bằng mang thai hộ, có 5 người con, trong đó Alysa là con cả, sinh ngày 8/8/2005.

Ông xác nhận đã rút khỏi vai trò quản lý sự nghiệp của Alysa. "Con bé có một đội ngũ tốt xung quanh", luật sư người Mỹ gốc Trung Quốc nói thêm. "Vì vậy tôi không cần phải lo làm sao để bảo vệ nó hay phải làm gì. Tôi hoàn toàn không can thiệp vào công việc của nó nữa. Tôi đã làm xong phần việc của mình, giờ tôi cần tập trung vào bốn đứa còn lại".

Trong đêm chung kết tại Milano, ông Liu cùng bốn người con còn lại ngồi ở khu vực xa sân băng. Ông kể Alysa đã nhận ra gia đình từ sớm, thậm chí tạo hình trái tim bằng tay hướng lên khán đài. "Con bé là vậy đó. Ngay từ các giải vô địch quốc gia Mỹ trước đây, nó luôn biết tôi ngồi ở đâu", ông nói.

Sau khi giành HC vàng, Alysa dành khoảng 10 phút gặp gia đình. Khoảnh khắc ấy, theo ông Liu, rất giản dị. Khi được hỏi về màn trình diễn của con gái ở Olympic 2026, ông nói: "Tôi thực sự tin con bé. Tôi tin rằng nó sẽ ra đó và làm những gì nó vẫn thường làm. Triết lý của tôi cũng hơi giống nó. Tôi không quá đặt nặng thứ bậc hay huy chương. Quan trọng là các bài thi phải tốt".

Câu trả lời đến không lâu sau đó. Alysa Liu trở thành nhà vô địch Olympic, chấm dứt 24 năm chờ đợi của trượt băng Mỹ ở nội dung đơn nữ. Chiến thắng đó khiến ông nhớ lại những ngày đầu khi Alysa mới tập trượt băng, cùng các em chạy đuổi nhau trên sân.

"Bọn trẻ đã có rất nhiều niềm vui, chạy đuổi nhau, chơi trốn tìm trên sân băng, làm quen với người lớn, các cầu thủ khúc côn cầu, rồi đuổi bắt nhau. Đó mới là niềm vui, và là điều mà các bậc cha mẹ muốn thấy", ông tâm sự.

Và tại Milano, ông đã nhìn thấy lại hình ảnh đó.

Hoàng An (theo USA Today)