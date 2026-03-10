'Thiên thần băng' Alysa Liu: 'Bố tôi không xứng đáng hạnh phúc'

Nhà vô địch Olympic trượt băng nghệ thuật Mỹ Alysa Liu gây chú ý khi nói cô gần như tức giận trước phản ứng vui mừng của cha về quyết định trở lại thi đấu.

"Tôi không biết. Tôi không quan tâm. Bố vui, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì với tôi", Liu nói với tạp chí Rolling Stone đầu tháng 3/2026. "Tôi thậm chí gần như tức giận khi ông ấy vui, kiểu như: 'Sao bố dám vui như vậy?'".

Màn trình diễn của Alysa Liu tại gala kết thúc trượt băng nghệ thuật ở Olympic mùa Đông trên sân băng Milano, Italy tối 21/2/2026. Ảnh: AP

Nữ VĐV 20 tuổi giải thích rằng cảm xúc này bắt nguồn từ quá khứ căng thẳng giữa hai cha con. Cha cô, Arthur Liu từng phản đối khi cô quyết định giải nghệ sau Olympic Bắc Kinh 2022. Vì thế khi cô quay lại trượt băng, việc ông vui mừng khiến cô cảm thấy không thỏa đáng.

"Tôi nghĩ kiểu như bố không xứng đáng được hạnh phúc vì quyết định này. Bởi bố từng giận dữ khi tôi bỏ cuộc", Liu nói. "Tôi không muốn bố giận khi tôi quay lại, nhưng cũng không muốn bố quan tâm đến mức đó. Bố không nên có ý kiến gì cả".

Phát biểu thẳng thắn của Liu lộ rõ mối quan hệ phức tạp giữa cô và cha, người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp trượt băng của cô từ nhỏ.

Arthur Liu là luật sư gốc Trung Quốc, trước khi sang Mỹ sinh sống. Ông định cư tại khu vực Vịnh San Francisco và sau đó quyết định có 5 người con thông qua phương pháp mang thai hộ với trứng hiến tặng ẩn danh. Alysa là con cả, sau đó là Selina, anh em sinh ba Julia, Joshua và Justin.

Gia đình đông con khiến tuổi thơ của Liu khá đặc biệt. Cha cô vừa đi làm vừa chăm sóc 5 đứa trẻ, với sự hỗ trợ của bà nội Shu trong nhiều năm. Tuy vậy, trượt băng mới là niềm đam mê lớn nhất của Arthur Liu, và ông sớm hướng con gái theo con đường này.

Ông đã chi từ 500.000 đến 1 triệu USD để đầu tư cho việc huấn luyện con gái, từ thuê HLV, sân tập đến các chuyến thi đấu. Sự đầu tư lớn đó góp phần đưa Alysa trở thành thần đồng trượt băng, từng là nhà vô địch quốc gia Mỹ trẻ nhất lịch sử.

Tuy nhiên, cường độ và áp lực đi kèm cũng khiến Alysa Liu sớm kiệt sức. Cô thừa nhận ông Liu can thiệp quá sâu vào quá trình huấn luyện, thậm chí từng cải trang để lén quan sát cách các HLV dạy con gái rồi ghi chép lại.

Ông Arthur Liu xem con gái Alysa trình diễn ở Olympic mùa Đông 2026. Ảnh: Imagn Images

Sau Olympic Bắc Kinh 2022, Alysa gây bất ngờ khi tuyên bố giải nghệ khi mới 16 tuổi. Cô cho biết quyết định này được giữ bí mật với hầu hết mọi người.

"Tôi không nói với ai, vì biết sẽ có người cố giữ tôi lại" Alysa nhớ lại. "Khi tôi đăng lên Instagram thì mọi người mới biết, và nhiều người đã rất tức giận".

Trong thời gian rời xa trượt băng, Alysa thử trải nghiệm cuộc sống bình thường của một thiếu niên. Nhưng vài năm sau, cô quyết định trở lại, với điều kiện quan trọng: sự nghiệp phải do chính cô kiểm soát.

Khi được hỏi liệu cô có sa thải cha khỏi đội ngũ hỗ trợ hay không, Alysa trả lời thẳng: "Không cần sa thải. Bố vốn không ở trong đội".

Thay đổi đó được xem là bước ngoặt. Alysa tập luyện và thi đấu với ít áp lực hơn từ gia đình, và cuối cùng tạo nên màn trở lại ấn tượng trong lịch sử Olympic mùa đông. Tại Olympic Milano Cortina 2026, cô giành hai HC vàng, trong đó có danh hiệu nội dung đơn nữ, thành tích trượt băng Mỹ chờ đợi từ năm 2002.

Dù vậy, Alysa vẫn giữ quan hệ với cha ở khoảng cách nhất định. Cô vẫn ôm bố sau khi giành HC vàng, nhưng cảm thấy thoải mái hơn khi ông Liu chỉ ngồi trên khán đài, thay vì tham gia trực tiếp vào quá trình thi đấu.

Ở tuổi 20, Liu cho rằng ranh giới đó là cần thiết để cô tiếp tục theo đuổi sự nghiệp lâu dài. "Lần này tôi phải là người cầm lái", cô nói. "Đó là cách duy nhất để tôi có thể tiếp tục trượt băng".

Hoàng An (theo Parade)