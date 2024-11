Bộ sản phẩm xanh Endota sản xuất từ phụ phẩm chế biến nông sản

Trang trại nuôi ấu trùng ruồi lính đen - Công ty TNHH Công nghệ Endota

Mô tả tổng quát sản phẩm

Bộ sản phẩm xanh Endota được sản xuất 100% từ phụ phẩm nông nghiệp, cụ thể là phụ phẩm từ chế biến xoài bao gồm:

Hai dòng chế phẩm: ECO-01 (phân bón lá) và ECO-02 (dung dịch đạm làm thức ăn bổ sung trong chăn nuôi).

Than không khói: Sử dụng như một loại than nướng cao cấp an toàn, bảo vệ sức khỏe người sử dụng.



Giấm gỗ sinh học: Là dung dịch sinh học có tác dụng xua đuổi côn trùng, cải tạo đất...

Các sản phẩm là kết tinh của rất nhiều ứng dụng khoa học nhằm tái sử dụng các phụ phẩm chế biến nông sản tạo ra các sản phẩm mới phục vụ cho nền nông nghiệp, công nghiệp và đời sống.

Than không khói của Endora.

Tính đổi mới sáng tạo

Chuyển đổi phụ phẩm thành sản phẩm có giá trị cao: Endota đã tái chế phụ phẩm cùi xoài, một loại rác thải công nghiệp thông thường, thành các sản phẩm như protein thủy phân, than không khói. Thay vì để các phụ phẩm này trở thành gánh nặng môi trường, công ty đã tận dụng chúng để tạo ra sản phẩm có giá trị cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Điều này không chỉ giúp giảm lượng rác thải mà còn tạo ra nguồn thu nhập mới từ những nguyên liệu tưởng như vô giá trị.

Công nghệ sản xuất tiên tiến: Endota đã đầu tư vào công nghệ sản xuất hiện đại để tối ưu hóa quy trình xử lý cùi xoài và sản xuất các sản phẩm có giá trị cao. Công nghệ này không chỉ giúp tăng năng suất mà còn giảm thiểu lượng khí thải và tác động tiêu cực đến môi trường.

Ví dụ, công nghệ xử lý protein thủy phân từ ấu trùng ruồi lính đen là một phương pháp mới mẻ và hiệu quả để cung cấp protein tự nhiên cho các ngành chăn nuôi, mỹ phẩm, và thực phẩm chức năng.

Phát triển sản phẩm bền vững: Sản phẩm than không khói của Endota là ví dụ điển hình về đổi mới sáng tạo trong việc phát triển các sản phẩm bền vững. Than không khói giảm thiểu lượng phát thải khí độc trong quá trình đốt cháy, mang lại giải pháp năng lượng sạch cho người tiêu dùng.

Ứng dụng kinh tế tuần hoàn: Mô hình kinh doanh của Endota được xây dựng dựa trên nguyên tắc kinh tế tuần hoàn, nơi các nguồn nguyên liệu đầu vào là phụ phẩm từ các quy trình sản xuất khác. Điều này giúp công ty tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, giảm lượng chất thải và gia tăng giá trị của chuỗi cung ứng.

Sự đổi mới này không chỉ đóng góp vào việc bảo vệ môi trường mà còn mang lại lợi thế cạnh tranh cho Endota, khi ngày càng nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng quan tâm đến các giải pháp bền vững.

Phối hợp giữa các ngành công nghiệp: Endota không chỉ phục vụ một ngành công nghiệp mà còn tạo ra các giải pháp liên ngành. Ví dụ, sản phẩm protein thủy phân không chỉ có ứng dụng trong ngành chăn nuôi mà còn có tiềm năng trong ngành mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Điều này thể hiện khả năng sáng tạo trong việc mở rộng ứng dụng sản phẩm vào các lĩnh vực khác nhau.

Đổi mới trong quan hệ đối tác: Endota thiết lập các mối quan hệ đối tác chiến lược với các nhà máy chế biến xoài để tạo ra nguồn cung ổn định cho nguyên liệu đầu vào. Đồng thời, công ty hợp tác với các tổ chức và cơ quan nhà nước trong các sáng kiến phát triển bền vững, từ đó tối đa hóa tác động xã hội và môi trường của mình.

Nghiên cứu và phát triển (R&D): Endota luôn dành sự quan tâm và đầu tư lớn vào nghiên cứu và phát triển (R&D) để liên tục cải tiến quy trình sản xuất và tạo ra các sản phẩm mới. Công ty không ngừng khám phá các công nghệ và quy trình mới để tăng cường hiệu quả sử dụng nguyên liệu và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Phát triển sản phẩm dựa trên nhu cầu khách hàng: Endota chú trọng đến việc lắng nghe phản hồi của khách hàng và tùy chỉnh sản phẩm dựa trên nhu cầu cụ thể của từng phân khúc. Điều này giúp công ty liên tục sáng tạo và tạo ra các sản phẩm mới phù hợp với thị trường, đồng thời mang lại lợi ích bền vững cho khách hàng.

Sứ mệnh của Endota không chỉ là tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế mà còn là bảo vệ môi trường, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và thúc đẩy ý thức về bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp.

Chế phẩm ECO-02 (dung dịch đạm làm thức ăn bổ sung trong chăn nuôi).

Mô hình kinh doanh, vận hành



Phân khúc khách hàng mục tiêu, tiềm năng, quy mô thị trường:

Ngành nông nghiệp và chăn nuôi: Các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, và nuôi trồng thủy sản là những khách hàng chính của sản phẩm protein thủy phân từ ấu trùng ruồi lính đen. Thị trường này đang tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu về nguồn thức ăn có giá trị dinh dưỡng cao và bền vững ngày càng gia tăng.

Ngành năng lượng sạch: Khách hàng sử dụng than không khói bao gồm các doanh nghiệp và cá nhân cần một nguồn nhiên liệu sạch thay thế cho than truyền thống, với nhu cầu gia tăng ở các khu vực đô thị, nhà hàng, và các cơ sở sản xuất.

Quy mô thị trường: Ngành chăn nuôi, năng lượng sạch có quy mô hàng tỷ USD và đang mở rộng mạnh mẽ ở cả thị trường Việt Nam và quốc tế, với xu hướng ngày càng tập trung vào các sản phẩm bền vững và thân thiện với môi trường.

Sản phẩm/dịch vụ mang lại các giá trị hữu ích cho khách hàng, cộng đồng:

Protein thủy phân: Mang lại nguồn protein sạch, tự nhiên và bền vững cho ngành chăn nuôi, giúp tăng cường chất lượng thực phẩm và giảm chi phí sản xuất.

Than không khói: Giúp khách hàng giảm thiểu khí thải độc hại, cải thiện môi trường sống và sử dụng nguồn nhiên liệu hiệu quả hơn.

Bảo vệ môi trường: Giảm thiểu rác thải công nghiệp và phát thải khí độc hại, đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ hệ sinh thái.

Tạo việc làm: Tạo ra cơ hội việc làm cho người dân địa phương trong quá trình thu gom, sản xuất và phân phối sản phẩm.

Kinh tế tuần hoàn: Tái sử dụng các phụ phẩm nông nghiệp, giảm gánh nặng xử lý rác thải cho các doanh nghiệp chế biến thực phẩm và cơ quan quản lý địa phương.

Cách thức tiếp cận khách hàng, phân phối, bán hàng:

Tiếp cận trực tiếp: Endota xây dựng quan hệ đối tác trực tiếp với các nhà máy chế biến thực phẩm, các trang trại chăn nuôi lớn, và các nhà sản xuất trong ngành mỹ phẩm và dược phẩm. Cách tiếp cận này đảm bảo một nguồn khách hàng ổn định và bền vững.

Kênh phân phối: Endota sử dụng cả kênh phân phối trực tiếp và các nhà phân phối bên thứ ba để mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Các sản phẩm như than không khói có thể được phân phối qua các kênh bán lẻ hoặc thông qua các nhà phân phối lớn trong ngành nông nghiệp và năng lượng sạch.

Marketing số và quảng bá thương hiệu: Sử dụng các kênh truyền thông số (trang web, mạng xã hội) và tham gia các hội chợ triển lãm về năng lượng sạch và nông nghiệp hữu cơ để tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Đối tác chính:

Nhà máy chế biến xoài: Cung cấp phụ phẩm hạt xoài để làm nguyên liệu chính cho sản xuất.

Các công ty năng lượng sạch, nông nghiệp: Là đối tác chiến lược trong việc tiêu thụ sản phẩm.

Cơ quan quản lý môi trường và nông nghiệp: Hợp tác với các cơ quan này để đảm bảo quy trình sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Nguồn lực chính:

Nhà máy và trang thiết bị hiện đại: Đảm bảo quy trình sản xuất hiệu quả và đạt chất lượng cao.

Đội ngũ kỹ thuật và nghiên cứu: Đội ngũ chuyên gia có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực sinh học, công nghệ thực phẩm, và năng lượng tái tạo.

Chuỗi cung ứng ổn định: Nguồn cung cấp phụ phẩm ổn định từ các nhà máy chế biến xoài.

Mô tả về mô hình, giải pháp kinh doanh



Mô hình kinh doanh của Endota tập trung vào việc tái sử dụng và tái chế phụ phẩm từ quy trình chế biến xoài, để tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường. Thay vì coi những phụ phẩm này là rác thải công nghiệp cần xử lý, Endota biến chúng thành nguyên liệu có giá trị thông qua các quy trình công nghệ tiên tiến. Đây là một mô hình kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu tối đa sự lãng phí tài nguyên và tác động tiêu cực đến môi trường.

Cụ thể, mô hình này hoạt động qua các bước chính sau:

Thu gom phụ phẩm từ quá trình chế biến xoài: Hiện tại Endota thu thập khoảng 5 tấn phụ phẩm xoài mỗi ngày từ các nhà máy chế biến (dự kiến đạt công suất 30 tấn/ngày vào đầu năm 2025).

Sử dụng để nuôi ấu trùng ruồi lính đen: Khoản 10% lượng phụ phẩm này được sử dụng để nuôi ấu trùng ruồi lính đen. Khi ấu trùng phát triển đến giai đoạn trưởng thành, chúng được thu hoạch và sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất sản phẩm protein thủy phân – một thành phần có giá trị trong ngành công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm, và chăn nuôi.

Sản xuất than không khói: Phần còn lại được xử lý để sản xuất than không khói. Đây là những sản phẩm thân thiện với môi trường, được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như nhiên liệu sạch và các ứng dụng trong ngành công nghiệp khác.

Mô hình này không chỉ giúp giảm lượng rác thải công nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, tạo ra giá trị mới từ những nguồn tài nguyên bị lãng phí, đồng thời giải quyết được bài toán xử lý phụ phẩm cho các doanh nghiệp chế biến thực phẩm và các cơ quan quản lý địa phương.

Kết quả đã đạt được, định hướng phát triển

Tại thời điểm hiện tại, Endota đã đạt được nhiều kết quả đáng kể trong quá trình phát triển mô hình kinh doanh bền vững và đổi mới sáng tạo. Dưới đây là một số thành tựu chính:

Mở rộng quy mô thu gom và xử lý phụ phẩm hạt xoài: Endota đã thiết lập một mạng lưới thu gom cùi xoài từ các nhà máy chế biến thực phẩm lớn tại khu vực. Hiện tại, công ty có thể thu gom khoảng 30 tấn phụ phẩm xoài mỗi ngày, đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định cho các hoạt động sản xuất của mình.

Nhờ việc mở rộng thu gom, Endota đã giải quyết hiệu quả vấn đề rác thải công nghiệp, giúp các nhà máy chế biến giảm thiểu chi phí xử lý phụ phẩm.

Tăng trưởng sản lượng và sản phẩm:

Endota đã đầu tư và đưa vào vận hành các thiết bị sản xuất hiện đại như máy chế biến protein thủy phân từ ấu trùng ruồi lính đen (với công suất từ 600 đến 1.000 lít/ngày) và thiết bị sản xuất than không khói với công suất lên tới 3 tấn thành phẩm/ngày.

Nhờ đó, công ty đã tăng cường khả năng sản xuất và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho thị trường, đặc biệt là protein thủy phân và than không khói.

Xây dựng được hệ thống đối tác chiến lược: Endota đã ký kết thành công hợp đồng hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, chăn nuôi, và năng lượng sạch. Những đối tác này không chỉ cung cấp nguồn nguyên liệu mà còn là khách hàng tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của công ty.

Đóng góp tích cực vào bảo vệ môi trường: Nhờ các giải pháp tái chế cùi xoài và sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường, Endota đã giúp giảm thiểu đáng kể lượng rác thải công nghiệp từ quá trình chế biến thực phẩm. Việc sử dụng than không khói đã góp phần giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện chất lượng không khí và môi trường đất.

Công ty đã giảm thiểu phát thải carbon thông qua việc sản xuất và cung cấp các sản phẩm cho các trang trại hữu cơ, đồng thời giúp tăng cường khả năng giữ ẩm và cải thiện độ phì nhiêu của đất.

Tăng cường nhận diện thương hiệu: Endota đã thành công trong việc xây dựng thương hiệu là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc phát triển các sản phẩm tái chế và thân thiện với môi trường tại Việt Nam. Các hoạt động truyền thông về tính bền vững và bảo vệ môi trường của công ty đã được công nhận rộng rãi bởi cộng đồng và các đối tác trong ngành.

Đóng góp kinh tế và tạo việc làm: Endota không chỉ đóng góp vào nền kinh tế thông qua việc tận dụng phụ phẩm và tạo ra sản phẩm có giá trị cao, mà còn tạo ra việc làm cho người lao động địa phương, đặc biệt là trong các khâu thu gom, sản xuất, và phân phối sản phẩm.

Trang thiết bị: Công ty đã đầu tư trang trại chăn nuôi ấu trùng ruồi lính đen, xây dựng hệ thống sản xuất than sinh học không khói với diện tích 3.000 m2, xây dựng 2 khu thu gom với diện tích khoảng 3.000 m2 và 2.000 m2. Công ty còn đầu tư xây dựng văn phòng làm việc, xưởng sản xuất chế phẩm sinh học với diện tích khoảng 300m2.

Tác động xã hội mà dự án mang lại

Dự án của Endota mang lại nhiều tác động xã hội tích cực, đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng, bảo vệ môi trường và tạo ra giá trị kinh tế. Dưới đây là những tác động xã hội chính mà dự án đã và đang thực hiện:

Tạo việc làm cho lao động địa phương: Endota đã góp phần tạo ra việc làm cho người lao động trong các hoạt động thu gom phụ phẩm hạt xoài, sản xuất, và phân phối sản phẩm. Điều này không chỉ giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp mà còn giúp nâng cao đời sống của người dân địa phương, đặc biệt là ở những khu vực có ít cơ hội việc làm. Các vị trí lao động từ thu gom, vận hành máy móc, đến các dịch vụ hậu cần đều mang lại thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương. Dự án đã tạo công việc cho 8 lao động có bằng cấp đại học trở lên và 11 lao động phổ thông có thu nhập ổn định từ 8 triệu đến 12 triệu/tháng.

Hỗ trợ nông dân và các doanh nghiệp chế biến: Dự án của Endota đã giúp giải quyết vấn đề rác thải mà các nhà máy chế biến xoài và nông dân phải đối mặt. Thay vì phải tốn nhiều chi phí để xử lý các phụ phẩm từ cùi xoài, các nhà máy và doanh nghiệp nay có thể cung cấp nguồn nguyên liệu này cho Endota và thậm chí nhận lại các sản phẩm có giá trị kinh tế như protein thủy phân và than không khói.

Điều này giúp tiết kiệm chi phí xử lý rác thải 20% so với thuê các đơn vị xử lý khác và tạo thêm giá trị từ các nguồn nguyên liệu mà trước đây không được sử dụng, giúp tăng lợi nhuận cho các doanh nghiệp.

Đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: Một trong những tác động xã hội lớn nhất của Endota là việc giảm thiểu rác thải công nghiệp thông qua việc tái chế hạt xoài, biến chúng từ phụ phẩm thành các sản phẩm hữu ích. Điều này giúp giảm thiểu áp lực lên các bãi rác và ngăn chặn ô nhiễm môi trường do phụ phẩm không được xử lý đúng cách.

Với công suất 30 tấn/ngày Endota đã giảm thiểu 7.200 tấn rác/năm và thu hồi 504 tấn carbon/năm. Sản phẩm than không khói của Endota cũng góp phần vào việc giảm lượng khí thải carbon, đồng thời cải thiện chất lượng không khí, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn, nơi việc sử dụng than truyền thống thường gây ra ô nhiễm nghiêm trọng.

Nâng cao nhận thức cộng đồng về môi trường: Endota đang góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng và doanh nghiệp về việc tái chế rác thải và các giải pháp bền vững. Các chiến dịch truyền thông về môi trường và sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường đã giúp thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân, khuyến khích họ sử dụng các sản phẩm xanh như than không khói và biochar thay thế các sản phẩm truyền thống gây hại.

Công ty cũng tổ chức các chương trình giáo dục, hội thảo về bảo vệ môi trường, thúc đẩy ý thức cộng đồng về việc giảm thiểu rác thải và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Tăng cường an ninh lương thực và hỗ trợ nông nghiệp hữu cơ: Các sản phẩm của Endota có vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng nông sản và hỗ trợ canh tác hữu cơ. Sản phẩm này giúp nông dân tăng năng suất cây trồng, giảm lượng phân bón hóa học, và duy trì độ phì nhiêu của đất trong thời gian dài. Điều này không chỉ giúp tăng thu nhập cho nông dân mà còn giảm thiểu tác động tiêu cực của nông nghiệp hóa học đối với môi trường.

Ví dụ: đối với canh tác lúa chế phẩm ECO-01 có thể giúp nhà nông giảm 20-30% phân bón hóa học.

Hỗ trợ phát triển ngành chăn nuôi bền vững: Protein thủy phân từ ấu trùng ruồi lính đen là một giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường trong ngành chăn nuôi. Sản phẩm này không chỉ cung cấp nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho vật nuôi mà còn giúp giảm phụ thuộc vào các nguồn protein truyền thống như đậu nành hay bột cá, từ đó giảm áp lực lên các hệ sinh thái biển và rừng.

Dự án của Endota giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn thức ăn chăn nuôi không bền vững, đóng góp vào mục tiêu phát triển chăn nuôi sạch và thân thiện với môi trường.

Mong muốn khi tham dự cuộc thi

Khi tham dự cuộc thi, chúng tôi mong muốn giới thiệu và quảng bá sản phẩm của công ty đến rộng rãi công chúng, nhằm nâng cao nhận thức về giá trị và lợi ích của sản phẩm đối với xã hội. Bên cạnh đó, chúng tôi kỳ vọng nhận được sự đầu tư vốn để có thể mở rộng quy mô sản xuất và cải tiến công nghệ, từ đó hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững và mang lại những sản phẩm chất lượng cao hơn cho thị trường. Sự hỗ trợ này sẽ giúp chúng tôi tiến xa hơn và thực hiện thành công sứ mệnh của mình.