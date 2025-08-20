Bộ Quốc phòng thành lập Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa trên cơ sở Binh chủng Pháo binh, được trang bị vũ khí, phương tiện hiện đại với thế bố trí chiến lược rộng hơn.

Chiều 20/8, tại Lễ công bố quyết định, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng, cho biết việc thành lập Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa thể hiện tư duy và tầm nhìn mới trong điều chỉnh tổ chức lực lượng của Quân đội, nhằm củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Theo ông, Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa kế thừa truyền thống của Binh chủng Pháo binh anh hùng, lực lượng đã được tôi luyện trong các cuộc kháng chiến của dân tộc. Trong giai đoạn hiện nay, lực lượng này được tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, với quy mô, chức năng, nhiệm vụ lớn hơn, được trang bị nhiều loại vũ khí, phương tiện hiện đại, có thể bố trí chiến lược rộng hơn.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao Quân kỳ Quyết thắng cho Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa. Ảnh: Tuấn Huy

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Tổng tham mưu trưởng yêu cầu Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa quán triệt các nghị quyết, kết luận của cấp trên về quân sự, quốc phòng; sớm ổn định tổ chức, biên chế, kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉ huy và các tổ chức quần chúng ở đơn vị mới thành lập.

Bộ tư lệnh cũng cần hoàn thiện các phương án tác chiến, đẩy mạnh huấn luyện cơ bản, đồng bộ, chuyên sâu, gắn lý thuyết với thực hành và truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ phải nghiên cứu sâu về cách sử dụng pháo binh, tên lửa trong các cuộc xung đột gần đây để vận dụng vào huấn luyện, giáo dục - đào tạo.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tin tưởng với truyền thống gần 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Pháo binh, cùng thời cơ và quyết tâm mới, cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sơn Hà