Bộ Quốc phòng gắn biển cụm tượng chuyên gia Liên Xô, Cuba

Sáng 29/8, Bộ Quốc phòng gắn biển cụm tượng tri ân sự ủng hộ của Liên Xô, Cuba trong kháng chiến, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Công trình gồm 5 cụm tượng biểu trưng sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc, Cuba, Lào và Campuchia. Mỗi cụm có từ 3 đến 5 tượng toàn thân, cao khoảng 3 m, chất liệu đồng đỏ, đặt trên bệ vuông 4x4 m, cao gần 1 m. Các nghệ nhân, nhà điêu khắc Việt Nam sáng tác trên cơ sở nghiên cứu sự hỗ trợ của các nước, tham khảo ý kiến chính phủ liên quan và thông qua hội đồng nghệ thuật.

Sau 45 ngày thi công, hạ tầng, cảnh quan bệ tượng cùng 2 cụm Liên Xô và Cuba đã hoàn thành. Ba cụm còn lại gồm Trung Quốc, Lào, Campuchia đang triển khai, dự kiến xong trước ngày 22/12. Bộ Quốc phòng đã làm lễ đặt đá tượng trưng cho cụm tượng chuyên gia Trung Quốc và chiến sĩ quốc tế Lào, Campuchia.

Cụm tượng về tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Liên Xô. Ảnh: Hoàng Phong

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng, nhấn mạnh trong kháng chiến, Việt Nam luôn nhận được sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế, đặc biệt từ Trung Quốc, Liên Xô, Cuba, Lào, Campuchia. "Họ là những người đồng chí, người bạn đã không tiếc công sức, của cải và cả xương máu vì nền độc lập và hòa bình của Việt Nam", ông nói.

Theo ông, sự giúp đỡ này không chỉ là nguồn lực vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá, góp phần làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Công trình cụm tượng là biểu tượng đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế, đồng thời là địa chỉ đỏ để giáo dục các thế hệ hôm nay, mai sau về sức mạnh đoàn kết và tình hữu nghị quốc tế.

Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko cho biết Liên Xô là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1/1950), đồng thời viện trợ quy mô lớn vũ khí hiện đại, từ pháo phòng không, xe bọc thép, không quân, vũ khí bộ binh đến khí tài khác, và trực tiếp đào tạo cán bộ quân sự Việt Nam. Nhờ huấn luyện khẩn trương, bộ đội Việt Nam nhanh chóng làm chủ vũ khí tiên tiến, vận dụng hiệu quả vào chiến đấu.

Ông cảm ơn Việt Nam đã lưu giữ ký ức về giai đoạn lịch sử này và những con người từng sát cánh, coi đây là minh chứng cho tình hữu nghị chân thành và sự tin cậy giữa Nga - quốc gia kế thừa Liên Xô - và Việt Nam.

Cụm tượng về tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Cuba. Ảnh: Hoàng Phong

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes khẳng định việc khánh thành cụm tượng là sự tri ân các chiến sĩ Cuba từng sát cánh cùng Việt Nam trong kháng chiến. Họ đã chia sẻ kinh nghiệm, tham gia trực tiếp tại các đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam, làm phong phú thêm nghệ thuật "chiến tranh nhân dân". Nhiều chiến sĩ Cuba đã anh dũng hy sinh, để lại di sản góp phần vun đắp quan hệ quốc phòng Việt Nam - Cuba cho tới hôm nay.

"Đây cũng là sự tri ân dành cho lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro Ruz - người có câu nói bất hủ, gắn kết tình anh em sâu sắc giữa hai dân tộc Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hy sinh cả máu của mình", ông Fuentes nói.

Sơn Hà