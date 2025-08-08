Bộ Quốc phòng đề xuất tinh gọn cơ quan thanh tra

Dự thảo nghị định mới đề xuất tinh gọn hệ thống Thanh tra quốc phòng còn hai cấp nhằm giảm tầng nấc, tăng hiệu lực giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định tổ chức, hoạt động của Thanh tra quốc phòng, đề xuất giảm số cơ quan từ 8 xuống hai cấp: cấp bộ (Thanh tra Bộ Quốc phòng) và cấp trực thuộc bộ (Thanh tra các quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội).

Theo quy định hiện hành, Thanh tra quốc phòng gồm 8 cơ quan: Thanh tra Bộ Quốc phòng; Thanh tra quốc phòng quân khu; Thanh tra Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các tổng cục; Thanh tra Cơ yếu; Thanh tra quân chủng; Thanh tra Bộ đội Biên phòng; Thanh tra quốc phòng cấp tỉnh; Thanh tra quân đoàn, binh chủng và tương đương.

Quân đội huấn luyện diễu binh trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Giang Huy

Bộ Quốc phòng cho rằng hệ thống hiện nay cồng kềnh, dàn trải, thiếu tính hệ thống, nhiều tầng nấc và đầu mối; hoạt động thiếu sự chỉ đạo điều hành thông suốt. Một số đơn vị chưa bảo đảm tính độc lập, khách quan, còn chịu sự chi phối của thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp, khiến kết quả thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiểm soát quyền lực còn hạn chế. Hoạt động các cấp cũng bị trùng lặp, giao thoa, hiệu quả chưa cao.

Chính sách tinh gọn này nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về tổ chức bộ máy "tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực", đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường giám sát và giữ vững kỷ cương trong toàn quân.

Dự thảo quy định Thanh tra Bộ Quốc phòng chịu sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, quản lý, chỉ huy của Bộ trưởng Quốc phòng, chỉ đạo nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ. Thanh tra cấp quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy quân khu, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô; quản lý, chỉ huy của tư lệnh; chỉ đạo nghiệp vụ của Thanh tra Bộ Quốc phòng.

Tính đến tháng 2, Quân đội đã điều chỉnh gần 2.900 tổ chức, trong đó giảm một tổng cục, hai quân đoàn, 37 cấp cục và gần 300 phòng. Trước đó, Bộ Quốc phòng giải thể Quân đoàn 3, Quân đoàn 4, thành lập Quân đoàn 34 với quy mô lớn hơn, đồng thời sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật thành Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Sơn Hà