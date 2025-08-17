Bổ nhiệm lại Giám đốc CDC Cần Thơ sau kết luận 'không vụ lợi'

Sau khi công an kết luận không có vụ lợi trong việc mượn kit test Việt Á phòng chống Covid-19, ông Huỳnh Minh Trúc được tái bổ nhiệm chức Giám đốc CDC Cần Thơ.

Quyết định trên vừa được Sở Y tế TP Cần Thơ trao cho bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Minh Trúc, 57 tuổi. Theo đó, ông Trúc giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ, đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu.

Động thái này được Sở Y tế TP Cần Thơ đưa ra sau khi Công an TP Cần Thơ ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra năm 2020-2021, tại Bệnh viện đa khoa thành phố và CDC Cần Thơ. Việc này căn cứ điểm a khoản 1 Điều 230 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, quy định về đình chỉ điều tra; điểm a khoản 2 Điều 29 Bộ luật Hình sự quy định căn cứ miễn trách nhiệm hình sự.

Cơ quan điều tra xác định ông Huỳnh Minh Trúc - Giám đốc CDC Cần Thơ, và ông Trần Quốc Luận – Giám đốc Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ, cùng những người liên quan mượn test xét nghiệm PCR Covid-19 của Việt Á sử dụng phòng chống dịch cấp bách, rồi hợp thức hóa hồ sơ thanh toán. Việc này có dấu hiệu của tội phạm Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, song không có vụ lợi.

Đầu tháng 6/2022, sau khi có kết luận về việc mua sắm và sử dụng các trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng chống Covid-19 tại Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị trong năm 2020-2021, Thanh tra Cần Thơ kiến nghị chuyển hồ sơ sang công an để điều tra dấu hiệu sai phạm các gói thầu liên quan đến Việt Á.

Năm 2020-2021, Sở Y tế và các đơn vị liên quan ở TP Cần Thơ đã thực hiện 576 gói thầu mua sắm thiết bị, vật tư phục vụ phòng chống Covid-19 với tổng trị giá gần 280 tỷ đồng. Theo thanh tra, 5 gói thầu do Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ chỉ định thầu, mua sắm kit xét nghiệm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á có dấu hiệu "cố ý lựa chọn sản phẩm" của doanh nghiệp này, đồng thời chỉ định Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất là đơn vị cung cấp.

Tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, cơ quan thanh tra chỉ ra một gói thầu mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Việt Á theo hình thức chỉ định thầu cũng có dấu hiệu Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi nhận được báo cáo này của Thanh tra, UBND TP Cần Thơ đã yêu cầu công an và các ngành liên quan "khẩn trương thực hiện kết luận về nhiều gói thầu mua sắm vật tư y tế sai phạm". Đến tháng 11/2022, Công an Cần Thơ tạm đình chỉ điều tra, giải quyết kiến nghị làm rõ sai phạm trong 7 gói thầu mua sắm vật tư y tế với Việt Á, do các cơ quan, đơn vị chưa cung cấp tài liệu...

Đầu năm 2023, các chứng cứ, kết quả giám định từ những đơn vị, bộ ngành, địa phương cung cấp cho thấy dấu hiệu tội phạm khi thực hiện các gói thầu trên. Do đó, Công an TP Cần Thơ đã phục hồi điều tra và khởi tố vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

An Bình