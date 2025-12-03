VnExpress Hôm nay VnExpress Hôm nay
Bỏ nhà Hà Nội để chạy trốn bụi mịn
Phấn đấu chục năm mới mua nhà Hà Nội, anh Trọng buộc để không, đưa gia đình vào Đà Nẵng khi thấy con "lớn không nổi", liên tục suy hô hấp vì ô nhiễm không khí.

