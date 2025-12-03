Bỏ nhà Hà Nội để chạy trốn bụi mịn

Phấn đấu chục năm mới mua nhà Hà Nội, anh Trọng buộc để không, đưa gia đình vào Đà Nẵng khi thấy con "lớn không nổi", liên tục suy hô hấp vì ô nhiễm không khí.