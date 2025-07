Bộ máy lãnh đạo TP Hải Phòng sau hợp nhất với Hải Dương

Sau hợp nhất với Hải Dương, ông Lê Tiến Châu được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ông Lê Ngọc Châu làm Chủ tịch thành phố.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng (mới). Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố gồm 75 người (39 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng cũ, 36 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương cũ).

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng gồm 20 người (10 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũ, 10 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cũ). Trong đó, ông Lê Tiến Châu (56 tuổi, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũ) giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Tiến Châu quê xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh, là tiến sĩ luật, trình độ cao cấp chính trị. Trước khi về TP Hải Phòng, ông Châu từng công tác tại Đại học Luật TP HCM, Bộ Tư pháp tại TP HCM, kiêm Hiệu trưởng trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang và Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Phó bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng là ông Đỗ Mạnh Hiến (56 tuổi, Phó bí thư thường trực TP Hải Phòng cũ). Ông Hiến quê An Dương, TP Hải Phòng, là thạc sĩ Chính trị học.

Ba Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng khác là ông Lê Văn Hiệu, Lê Ngọc Châu, Phạm Văn Lập.

Từ trái qua lần lượt là ông Lê Văn Hiệu, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng; ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng và ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng gồm 5 thành viên, Chủ tịch là ông Lê Ngọc Châu (53 tuổi, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũ). Ông Châu quê Thanh Trì, TP Hà Nội, là tiến sĩ Luật học, trình độ cao cấp chính trị. Ông từng là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương. Tháng 9/2024, ông được bầu làm Chủ tịch tỉnh Hải Dương.

4 Phó chủ tịch UBND TP TP Hải Phòng gồm các ông Lê Anh Quân (53 tuổi, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng cũ), Hoàng Minh Cường (52 tuổi, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũ), Nguyễn Minh Hùng (58 tuổi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũ) và Trần Văn Quân (54 tuổi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũ).

Lãnh đạo HĐND TP Hải Phòng gồm ba thành viên. Chủ tịch là ông Lê Văn Hiệu (58 tuổi, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương cũ). Ông Hiệu quê Nam Sách, Hải Dương, là cử nhân Luật, thạc sĩ kinh tế, cao cấp, chính trị. Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ của tỉnh Hải Dương, tháng 6/2023 thì được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương.

Hai Phó chủ tịch HĐND TP Hải Phòng là ông Bùi Đức Quang (50 tuổi, Phó chủ tịch HĐND TP Hải Phòng cũ) và ông Nguyễn Khắc Toản (52 tuổi, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương cũ).

Ông Phạm Văn Lập (52 tuổi, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng cũ) được chỉ định giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng (mới). Ông Lập quê huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, là tiến sĩ kỹ thuật, cao cấp chính trị, được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng (cũ) vào tháng 6/2021.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hồng An. Ảnh: Lê Tân

TP Hải Phòng cũng đã công bố 114 Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu mới được thành lập. Trong đó có 15 nữ Bí thư Đảng ủy cấp xã (13%) và 12 nữ Chủ tịch UBND cấp xã (10,5%).

Nhiều Thành ủy viên TP Hải Phòng và Tỉnh ủy viên tỉnh Hải Dương (cũ) được bổ nhiệm vị trí lãnh đạo Đảng ủy cấp xã như: Ông Đỗ Đức Hòa, Bí thư huyện Kiến Thụy cũ làm Bí thư xã Kiến Hải; ông Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng TP Hải Phòng (cũ) làm Bí thư phường Hồng Bàng; bà Ngô Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Hải Dương cũ làm Bí thư phường Thành Đông.

Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND hai đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vỹ được giữ nguyên khi còn là huyện đảo.

Danh sách cụ thể 114 Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã của TP Hải Phòng:

Lê Tân