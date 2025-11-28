Bộ đội xây sửa nhà cho người dân vùng lũ

Bộ Quốc phòng chỉ đạo cán bộ chiến sĩ cùng các lực lượng sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa cho người dân vùng lũ Nam Trung Bộ với tinh thần "khẩn trương, thần tốc".

Ngày 28/11, Bộ Quốc phòng ban hành công điện yêu cầu Bộ Tổng tham mưu huy động tối đa lực lượng để khắc phục hậu quả mưa lũ; tổ chức xây dựng, sửa chữa lại nhà cửa cho người dân nhằm sớm ổn định nơi ở. Sau đợt lũ lịch sử, hàng nghìn căn nhà hư hỏng nặng, hàng trăm hộ mất hoàn toàn nơi cư trú; nhiều trường học, trạm y tế, bệnh viện vẫn tê liệt, chưa thể hoạt động trở lại.

Quân khu 5 và Quân khu 7 được giao chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh rà soát số nhà bị sập, đổ, trôi cần xây mới; thống kê các hộ có nhà hư hỏng nặng để tổ chức sửa chữa. Lực lượng vũ trang trên địa bàn được huy động phương tiện, nhân công để hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà cho dân trước Tết Nguyên đán 2026.

Ông Nguyễn Văn Bớ, trú thôn Mỹ Trung, xã Hòa Thịnh (Phú Yên cũ, nay là Đăk Lăk) trong căn nhà sập khi nước lũ rút đi. Ảnh: Thanh Tùng

Công tác hỗ trợ của quân đội diễn ra trong bối cảnh bão Koto tiếp tục hoạt động trên Biển Đông. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, bão Koto đang cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía tây bắc với sức gió cấp 10, giật cấp 13 và di chuyển theo hướng tây nam.

Các lực lượng quân đội, biên phòng, cảnh sát biển và địa phương đang duy trì nghiêm chế độ trực, kiểm đếm và hướng dẫn hơn 48.000 phương tiện thủy với 246.000 lao động biển di chuyển tránh vùng nguy hiểm.

Lực lượng ứng trực cho bão Koto lên tới hơn 150.000 cán bộ chiến sĩ và hơn 5.400 phương tiện các loại, sẵn sàng cứu hộ - cứu nạn khi có tình huống phát sinh. Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ vẫn được duy trì song song với hàng chục nghìn lượt bộ đội và dân quân tham gia vệ sinh môi trường, khử khuẩn, thông tuyến giao thông, sửa trường học, trạm y tế và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân các tỉnh bị thiệt hại nặng.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi công điện yêu cầu chủ tịch bốn tỉnh Đăk Lăk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng thống kê số lượng nhà dân bị sập, đổ, hư hỏng; báo cáo tổng kinh phí cần thiết, khả năng tự cân đối và phần đề nghị Trung ương hỗ trợ. Bộ trưởng Tài chính sẽ đề xuất phương án sử dụng ngân sách Trung ương để tái thiết, mục tiêu mọi hộ dân đều có nhà ở trước Tết Âm lịch 2026.

Đợt mưa lũ lịch sử Nam Trung Bộ khiến 98 người chết, 10 người mất tích; trong đó Đăk Lăk 63 người chết, Khánh Hòa 22, Lâm Đồng 5, Gia Lai 3, Huế, Đà Nẵng mỗi nơi hai người và một người ở Quảng Trị. 10 người mất tích trong đó Đăk Lăk 8 và Đà Nẵng 2. Khoảng 426 nhà bị đổ sập, tập trung ở Đăk Lăk, Gia Lai và Khánh Hòa và gần 2.100 nhà hư hỏng.

Hoàng Phương