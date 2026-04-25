Bộ đội Việt Nam làm tuyến đường dài 37 km cho người dân châu Phi

Sau 85 ngày thi công, công binh Việt Nam hoàn thành tuyến đường nối Abyei - Agok, cải thiện giao thông và hỗ trợ hoạt động của phái bộ Liên Hợp Quốc trong mùa mưa.

Tuyến đường dài 37 km nối Abyei và Agok vừa được Đội công binh số 4 bàn giao cho chính quyền địa phương Abyei, khu vực Phái bộ UNISFA, sau gần ba tháng thi công.

Dự án sử dụng hơn 300.000 m3 đất đào đắp và khoảng 31.700 m3 vật liệu cấp phối. Mặt đường rộng 10-14 m, phù hợp với điều kiện địa chất đặc trưng của khu vực, nơi lớp đất sét đen khiến giao thông thường xuyên bị gián đoạn vào mùa mưa.

Quá trình thi công diễn ra trong môi trường khô nóng, nhiều bụi và gió mạnh. Lực lượng công binh phải làm việc liên tục từ sáng sớm, đồng thời duy trì phối hợp hậu cần với các đơn vị trong phái bộ để đảm bảo tiến độ.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam và chính quyền địa phương cắt băng khánh thành tuyến đường. Ảnh: Hoàng Phong

Đại diện UNISFA cho biết việc hoàn thành tuyến đường trước mùa mưa giúp duy trì khả năng cơ động của lực lượng gìn giữ hòa bình và giảm rủi ro gián đoạn giao thông tại khu vực. Chính quyền Abyei đánh giá tuyến đường mới cải thiện kết nối giữa các khu dân cư, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa và tiếp cận dịch vụ thiết yếu. Trước đó, nhiều đoạn đường xuống cấp khiến việc đi lại phụ thuộc lớn vào điều kiện thời tiết.

Lãnh đạo phái bộ nhận định đây là một trong những dự án hạ tầng có quy mô lớn tại khu vực kể từ khi UNISFA được thành lập năm 2011. "Việc hoàn thành tuyến đường trước mùa mưa giúp cải thiện điều kiện dân sinh và nâng cao năng lực bảo đảm hậu cần cho phái bộ", đại diện Phái bộ UNISFA nói.

Trong lễ bàn giao, chính quyền Abyei gửi thư ghi nhận đóng góp của lực lượng công binh Việt Nam. Đây là lần thứ hai đơn vị nhận được đánh giá tích cực từ địa phương trong thời gian thực hiện nhiệm vụ. Ngoài tuyến đường này, đơn vị còn tham gia sửa chữa cầu và cải tạo một số tuyến giao thông khác phục vụ cả nhu cầu dân sinh và hoạt động của phái bộ.

Song song với bàn giao công trình, công binh Việt Nam còn triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng như trao nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập và cung cấp giường bệnh cho cơ sở y tế địa phương. Theo đại diện đơn vị, các hoạt động này nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân và bổ trợ cho nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại khu vực.

Abyei là vùng tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan. Việt Nam bắt đầu cử lực lượng công binh tham gia Phái bộ UNISFA từ tháng 5/2022. Đến tháng đầu năm 2026, hơn 1.200 lượt cán bộ, nhân viên Việt Nam đã tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại các phái bộ ở Trung Phi, Nam Sudan, Abyei và trụ sở Liên Hợp Quốc.

Sơn Hà