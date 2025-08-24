Bộ đội về Ba Đình hợp luyện lần hai

14h05 Người dân 'cắm trại' trong mưa chờ các khối diễu binh

Bảy tiếng trước tổng hợp luyện, Hà Nội bỗng nổi giông gió và mưa lớn. Vùng mưa lan rộng từ phía Nam dần vào trung tâm Hà Nội. Bất chấp mưa gió, người dân đội mưa, "cắm trại", mang theo đồ ăn, nước uống... giữ chỗ chờ các đoàn xe chở khối diễu binh đi qua.

"Tôi không ngại, tôi thấy khỏe. Không mấy khi có dịp xem diễu binh nên lần hai hay bao nhiêu lần tôi vẫn thấy hào hứng", bà Nguyễn Thị Tuyết, gần 70 tuổi, đi xe bus 20 km từ Thượng Cát lên phố Tràng Tiền, nói.

Trên các tuyến phố Liễu Giai, Kim Mã đi dần vào trung tâm Nguyễn Thái Học, Hùng Vương... đỏ rực màu cờ, áo đỏ sao vàng, không còn chỗ trống hai bên đường khi người dân đã xếp kín.

Tại khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, không ai rời vị trí dù trời mưa giông. Ảnh: Thanh Tùng

Người dân đội mưa ở đoạn đường cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai chờ đoàn xe chở quân đi qua. Ảnh: Thanh Tùng

Đường Hùng Vương - nơi các khối diễu binh đi qua và tách khối sau khi rời Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Giang Huy