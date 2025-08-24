Bộ đội về Ba Đình hợp luyện lần hai

-
14h20
Bộ đội 'bắn tim' gửi đồng bào
Gần 14h30, những chiếc xe đầu tiên chở quân nhân đi qua tuyến Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh để vào Ba Đình. Nhìn thấy bà con ngồi chờ đợi trong mưa gió, các chiến sĩ tập trung sát cửa kính "bắn tim" gửi tới đồng bào.
-
14h05
Người dân 'cắm trại' trong mưa chờ các khối diễu binh
Bảy tiếng trước tổng hợp luyện, Hà Nội bỗng nổi giông gió và mưa lớn. Vùng mưa lan rộng từ phía Nam dần vào trung tâm Hà Nội. Bất chấp mưa gió, người dân đội mưa, "cắm trại", mang theo đồ ăn, nước uống... giữ chỗ chờ các đoàn xe chở khối diễu binh đi qua.
"Tôi không ngại, tôi thấy khỏe. Không mấy khi có dịp xem diễu binh nên lần hai hay bao nhiêu lần tôi vẫn thấy hào hứng", bà Nguyễn Thị Tuyết, gần 70 tuổi, đi xe bus 20 km từ Thượng Cát lên phố Tràng Tiền, nói.
Trên các tuyến phố Liễu Giai, Kim Mã đi dần vào trung tâm Nguyễn Thái Học, Hùng Vương... đỏ rực màu cờ, áo đỏ sao vàng, không còn chỗ trống hai bên đường khi người dân đã xếp kín.
-
14h00
Thông tin cấm đường ngày 24/8