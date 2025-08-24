Chủ nhật, 24/8/2025
Bộ đội về Ba Đình hợp luyện lần hai

Chiều 24/8, hơn 16.300 quân nhân gồm 43 khối đi, 18 khối đứng và các khối xe pháo quân sự, đặc chủng công an về Ba Đình chuẩn bị hợp luyện lần hai lúc 20h.

  • 14h20

    Bộ đội 'bắn tim' gửi đồng bào

    Gần 14h30, những chiếc xe đầu tiên chở quân nhân đi qua tuyến Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh để vào Ba Đình. Nhìn thấy bà con ngồi chờ đợi trong mưa gió, các chiến sĩ tập trung sát cửa kính "bắn tim" gửi tới đồng bào.

    a2-1756022485-2775-1756022521.jpg

    Chiến sĩ khối Học viên các học viện nhà trường Quân đội "bắn tim" với người dân qua cửa kính khi xe chở quân đi qua. Ảnh: Thanh Tùng

    haiquan-1756023071-3698-1756023093.jpg

    Khối chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng

    xe-1756023283-4111-1756023321.jpg

    Xe quân sự dẫn đoàn qua ngã tư Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt. Ảnh: Thanh Nga

  • 14h05

    Người dân 'cắm trại' trong mưa chờ các khối diễu binh

    Bảy tiếng trước tổng hợp luyện, Hà Nội bỗng nổi giông gió và mưa lớn. Vùng mưa lan rộng từ phía Nam dần vào trung tâm Hà Nội. Bất chấp mưa gió, người dân đội mưa, "cắm trại", mang theo đồ ăn, nước uống... giữ chỗ chờ các đoàn xe chở khối diễu binh đi qua.

    "Tôi không ngại, tôi thấy khỏe. Không mấy khi có dịp xem diễu binh nên lần hai hay bao nhiêu lần tôi vẫn thấy hào hứng", bà Nguyễn Thị Tuyết, gần 70 tuổi, đi xe bus 20 km từ Thượng Cát lên phố Tràng Tiền, nói.

    Trên các tuyến phố Liễu Giai, Kim Mã đi dần vào trung tâm Nguyễn Thái Học, Hùng Vương... đỏ rực màu cờ, áo đỏ sao vàng, không còn chỗ trống hai bên đường khi người dân đã xếp kín.

    d04d9768dacd52930bdc-175602279-2949-3550

    Tại khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, không ai rời vị trí dù trời mưa giông. Ảnh: Thanh Tùng

    Người dân đội mưa ở đoạn đường cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai chờ đoàn xe chở quân đi qua. Ảnh: Thanh Tùng

    Người dân đội mưa ở đoạn đường cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai chờ đoàn xe chở quân đi qua. Ảnh: Thanh Tùng

    hv-1756022561-1730-1756022594.jpg

    Đường Hùng Vương - nơi các khối diễu binh đi qua và tách khối sau khi rời Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Giang Huy

    Người dân "cắm chốt" quanh Ba Đình chờ đoàn diễu binh
     
     

    Người dân "cắm chốt" quanh Ba Đình chờ đến giờ tổng hợp luyện. Video: Anh Phú- Giang Huy

  • 14h00

    Thông tin cấm đường ngày 24/8

    8fe58ffb485ec000994f-175602398-4062-8369

    Đồ họa: Tạ Lư

Nhóm phóng viên

