Bộ đội kể chuyện cứu hộ Làng Nủ, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Hà NộiTại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân chiều 24/9, các sĩ quan kể chuyện cứu hộ Làng Nủ, làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, lan tỏa tinh thần Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Đại hội có hơn 700 đại biểu, vinh danh 304 tập thể, cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2020-2025. Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, các ban ngành Trung ương, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Mẹ Việt Nam anh hùng... tham dự sự kiện.

Ký ức cứu hộ Làng Nủ

Trung tá Nguyễn Ngọc Ba, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, kể lại những ngày cùng hơn 300 cán bộ, chiến sĩ lên đường cứu hộ thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Lào Cai) sau cơn bão Yagi năm 2024. Trận lũ quét rạng sáng 10/9 gần như xóa sổ ngôi làng dưới chân núi Voi, con đường độc đạo bị sạt lở, buộc bộ đội phải hành quân bộ để tìm lối vào. Cảnh tan hoang của bản làng người Tày khiến nhiều chiến sĩ rơi nước mắt.

Trung tá Nguyễn Ngọc Ba, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 mang đến Đại hội câu chuyện hai tuần cứu hộ Làng Nủ của 300 cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Ảnh: Hoàng Phong

Suốt hai tuần cứu hộ, lực lượng bộ đội đối mặt bùn nhão, tử khí, nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào. Nhiều chiến sĩ bị thương, như binh nhì Thào Mí Lình dính chiếc đinh xuyên bàn chân nhưng vẫn xin ở lại. 10 chiến sĩ tình nguyện trực tiếp khiêng và mai táng thi thể nạn nhân.

"Chúng tôi kể lại không phải để phô trương, mà để nhắc nhau đó là mệnh lệnh từ trái tim - tình dân tộc, nghĩa đồng bào, truyền thống của Quân đội ta", trung tá Ba nói, day dứt lớn nhất của đơn vị là chưa thể tìm đủ thi thể người dân đưa về cho gia đình.

Ngày chia tay, bà con tiễn bộ đội bằng khoai sắn, nồi xôi và lá cờ Tổ quốc. Lá cờ ấy hiện được trưng bày tại nhà truyền thống Sư đoàn 316, như lời nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ với nhân dân. "Trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cần rèn luyện tinh thần không ngại gian khổ, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ - 3 bám - 5 cùng với nhân dân", anh nói.

Hành trình lính mũ nồi xanh

Thiếu tá Vũ Nhật Hương, Trợ lý Phòng Hợp tác quốc tế, Cục Gìn giữ hòa bình đại diện cho 95 lượt nữ quân nhân trong tổng số 1.077 lượt sĩ quan Bộ Quốc phòng đã và đang làm nhiệm vụ tại các phái bộ Liên Hợp Quốc.

Thiếu tá Vũ Nhật Hương, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam chia sẻ hành trình làm nhiệm vụ tại Liên Hợp Quốc, chiều 24/9. Ảnh: Hoàng Phong

Tháng 11/2021, chị Hương trở thành nữ quân nhân thứ bảy của Việt Nam sang Cộng hòa Trung Phi, giữ cương vị sĩ quan truyền thông đầu tiên. Những ngày đầu ở phái bộ, chị phải đối mặt với khí hậu khắc nghiệt, an ninh bất ổn và dịch Covid-19. "Có lúc căng thẳng vì tiếng súng trong đêm, có khi nhớ nhà, nhưng tôi luôn tự nhắc mình gánh trên vai sứ mệnh quốc gia nên không cho phép yếu đuối", chị kể.

Trong vai trò sĩ quan truyền thông, chị Hương kết nối phái bộ với cộng đồng địa phương, phản ánh nỗ lực của lực lượng mũ nồi xanh trong bảo vệ thường dân. Tổ công tác đã hỗ trợ hơn 200 bộ đồ dùng học tập, quần áo và vật dụng cần thiết cho trẻ em các làng mồ côi, trường học; chăm sóc sức khỏe cho hơn 300 phụ nữ.

"Một em bé Trung Phi trong ngày hội vì hòa bình đã nắm chặt tay tôi và nói Merci Việt Nam bằng tiếng Pháp. Khi ấy tôi hiểu rằng mọi nỗ lực, hy sinh đều xứng đáng", chị Hương nói, mong nhiều nữ quân nhân Việt Nam tiếp tục được trao cơ hội làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Thi đua phải là nhịp sống thường ngày của quân đội

Lắng nghe các câu chuyện, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đại hội là ngày tôn vinh ý chí, kỷ luật, sức mạnh, trí tuệ và lòng tận hiến của Bộ đội Cụ Hồ. Ông chúc mừng 54 anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc; 304 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và hàng trăm nghìn tập thể, cán bộ, chiến sĩ toàn quân được vinh danh trong 5 năm qua.

Tổng Bí thư nhắc lại từ ngày Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời, thi đua Quyết thắng của Quân đội đã hòa vào mạch nguồn thi đua ái quốc chung của dân tộc. Nhờ thi đua, đơn vị có mục tiêu cụ thể, mỗi người có công việc rõ ràng, kỷ luật trở thành sức mạnh, sáng kiến trở thành nguồn lực, từ đó hình thành phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - khiêm tốn nhưng kiên cường, kỷ luật mà sáng tạo, quyết đoán và nhân hậu, quyết chiến để quyết thắng.

Theo Tổng Bí thư, giá trị của Thi đua Quyết thắng nằm ở tính liên tục và chiều sâu, không phải phong trào bột phát mà là "nhịp đập của cuộc sống". Mỗi ngày một tiêu chí, mỗi tuần một việc làm thiết thực, mỗi tháng một sáng kiến, mỗi quý một kết quả bền chắc. Điểm bắt đầu là chiến sĩ; hạt nhân là tiểu đội; động lực là trung đội, đại đội; quyết định là cấp ủy, chỉ huy các cấp.

"Thi đua không phải là chạy theo thành tích, mà là cơm ăn nước uống hàng ngày trong môi trường quân sự; phải chính xác, đúng quy trình, an toàn, hiệu quả và phù hợp với tình huống tác chiến hiện đại", ông nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng tham quan vũ khí, khí tài của các đơn vị trưng bày tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Phong

Người đứng đầu Đảng nhận định thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực còn nhiều biến động khó lường, chiến tranh công nghệ cao, an ninh phi truyền thống gia tăng. Yêu cầu mới đặt ra đòi hỏi Quân đội vừa chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vừa cơ động, linh hoạt, thông minh số. Thi đua Quyết thắng trong bối cảnh này trở thành "hệ điều hành" để đội quân chiến đấu lấy huấn luyện gần thực chiến làm trục, coi làm chủ vũ khí công nghệ cao là chỉ số bắt buộc, còn kỷ luật và an toàn là ranh giới đỏ.

Tổng Bí thư đề nghị toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thi đua trên mặt trận khoa học kỹ thuật, tránh biểu hiện hình thức hay chạy theo chỉ tiêu bề nổi, đặt chất lượng, hiệu quả, chiều sâu lên hàng đầu. "Thi đua phải làm cho con người tốt hơn, đơn vị mạnh hơn, công việc trôi chảy hơn, quan hệ quân dân bền chặt hơn", ông nói.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, tổng kết 5 năm qua công tác thi đua đã động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân "phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Những câu chuyện gần gũi, cách làm sáng tạo của các điển hình tiên tiến là bài học quý cho toàn quân học tập. Phong trào Thi đua Quyết thắng đã sản sinh nhiều tấm gương anh hùng lao động, người tốt việc tốt.

"Toàn quân cần nêu cao tinh thần sáng tạo, đẩy mạnh thi đua Quyết thắng giai đoạn 2025-2030 với chủ đề Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Quyết thắng", Bộ trưởng giao nhiệm vụ.

Tại Đại hội, Tổng Bí thư tặng Bộ Quốc phòng bức trướng thêu 16 chữ Trung thành kiên định - Đoàn kết kỷ cương - Đột phá phát triển - Quyết chiến quyết thắng. Trước đó, ông cùng Bộ trưởng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan trưng bày vũ khí, khí tài của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Viettel.

Tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2020-2025, Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua cho 84 tập thể, bằng khen cho 151 tập thể và 158 cá nhân.

