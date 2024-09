Bộ đội, công an giúp dân khắc phục hậu quả bão Yagi

Nhiều xe chuyên dụng được điều đến hiện trường. Thống kê sơ bộ đến sáng 8/9, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an TP Hà Nội và công an quận, huyện, thị xã đã điều gần 300 lượt phương tiện cùng gần 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp cứu nạn, cứu hộ góp phần giảm thiểu thiệt hại do mưa bão.