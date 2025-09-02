Bỏ cuộc giữa đêm vì không chen nổi vào chỗ xem diễu binh

Lượng khách khổng lồ đổ về các tuyến đường xem diễu binh từ sớm khiến những người đến vào chiều tối 1/9 đành bỏ cuộc dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng để cắm trại vỉa hè.

Khoảng 19h, biển người lấp kín chỗ trên vỉa hè đường Lê Duẩn. Những người đến sau 19h không thể chen vào, phải ngồi hàng dài ở đoạn giao Khâm Thiên. Theo ghi nhận, lượng khách đổ về Lê Duẩn đông gấp nhiều lần đêm 29/8 khi mọi người "cắm trại" chờ tổng duyệt sáng 30/8.

"Bất lực" trong hành trình kiếm chỗ, nhiều nhóm ngậm ngùi bỏ cuộc từ khoảng 20h. Bà Nghiêm Thúy Hằng cùng 30 người mặc đồng phục, mang theo cờ cùng nhu yếu phẩm để "cắm trại" đến sáng nhưng phải quay về. Bà Hằng cho biết nhóm đến ga Cát Linh khoảng 17h, tính tới 20h đã đi bộ khoảng 10 km qua nhiều tuyến phố nhưng không chen được vào đâu.

Người dân, du khách ngồi hàng dài ở đoạn Khâm Thiên giao Lê Duẩn.

Họ đi bộ về công ty ở Hạ Đình, cách đường Lê Duẩn khoảng 6 km, vì không thể gọi được xe. Tuy nhiên, nhóm bà Hằng không thấy buồn bực, vừa đi vừa hát để hòa chung không khí ngày 2/9.

Không riêng người lớn tuổi, Đức Hạnh, 25 tuổi và em trai Xuân Phúc 15 tuổi, cũng ra về dù đã ngồi được vào vỉa hè Lê Duẩn. Cả hai liên tục bị người phía sau xô đẩy nên rất mệt mỏi. Quá ngột ngạt giữa đám đông nên hai anh em từ bỏ ý định chờ xem diễu binh để giữ sức khỏe.

Đi bộ từ Hàng Cháo về đoạn bùng binh Ô Chợ Dừa, chị Phạm Thị Hải, thấy "sốc" vì lượng khách đổ đến hôm nay. Tối 29/8, chị cùng chồng "cắm trại" ở Hàng Cháo, xem thoải mái nên hôm nay định vẫn theo kế hoạch cũ thì bất thành.

"Lượng người chắc phải đông gấp ba lần hôm trước, không xem được nhưng tôi vẫn vui lắm", chị nói, cho biết vợ chồng cũng xác định tinh thần "đi hưởng không khí".

Đức Hạnh (phải) và Xuân Phúc ôm ghế và đồ ăn bỏ về. Ảnh: Tú Nguyễn

Tại các nhà ga tuyến Cát Linh – Hà Đông, từ khoảng 21h, những người mặc áo đỏ, tay cầm đồ lỉnh kỉnh quay lại ngày một nhiều. Anh Nguyễn Quang Cảnh, sống tại Hà Đông, đi cùng nhóm 10 người, tới ga Cát Linh lúc 18h, đi bộ ra Nguyễn Thái Học nhưng không chen được vào. Đổi hướng sang Lê Duẩn, họ tìm được chỗ ngồi cách xa đường chính khoảng 50 m.

"Lúc đó chắc chỉ nhìn thấy lưng người phía trước chứ xem được gì nữa", anh nói. Tuy chuyến đi không suôn sẻ như dự kiến, cả nhóm vẫn hạnh phúc khi được hòa chung không khí hân hoan của ngày Quốc khánh.

Ngày 2/9, Việt Nam tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vào 6h30 tại quảng trường Ba Đình. Buổi lễ có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.

