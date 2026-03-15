Bộ Công an mời đầu tư dự án nhà xã hội gần 1.700 tỷ đồng ở Phú Thọ

Dự án nhà ở xã hội tại khu Quế Trạo, phường Việt Trì có 945 căn, quy mô vốn gần 1.700 tỷ đồng đang tìm nhà đầu tư.

Cục Quản lý xây dựng và doanh trại (Bộ Công an) vừa công bố thông tin dự án nhà ở xã hội cần tìm nhà đầu tư tại trung tâm tỉnh Phú Thọ. Dự án có diện tích hơn 5,3 ha, nằm tại khu Quế Trạo, phường Việt Trì. Vị trí này cách Quảng trường Hùng Vương khoảng 5 km, cách Đền Hùng hơn 11 km.

Hiện trạng khu vực triển khai dự án chủ yếu là đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm, đất kênh mương, nuôi trồng thủy sản, chưa được giải phóng mặt bằng.

Trong tổng diện tích 5,3 ha, khu nhà xã hội được xây trên diện tích 2,5 ha gồm các khối nhà cao 9 tầng, một hầm gửi xe, cung cấp 784 căn. Dự án còn được bố trí hơn 6.200 m2 đất xây nhà ở thương mại cao 9 tầng, một hầm với 161 căn.

Một số tiện ích tại dự án gồm cây xanh công cộng, trường mầm non, bãi đỗ xe, đường giao thông nội bộ. Tổng vốn đầu tư gần 1.700 tỷ đồng. Tiến độ triển khai từ quý I/2026 đến quý III/2028.

Nhà đầu tư quan tâm dự án nộp hồ sơ đến Cục Quản lý xây dựng và doanh trại tại số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Nếu được chấp thuận chủ đầu tư, doanh nghiệp cần bổ sung thêm diện tích bãi đỗ xe khi lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân.

Năm ngoái, Phú Thọ đã khởi công 12 dự án nhà xã hội, nhà ở công nhân với gần 12.000 căn. Trong đó, có hơn 2.900 căn hộ hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào kinh doanh với giá bán dao động 10-15 triệu đồng một m2. Năm nay, tỉnh được giao chỉ tiêu hoàn thành 10.000 căn.

