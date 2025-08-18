Bộ Công an khai trương Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1

Hà NộiBộ Công an khánh thành Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 với tổng giá trị hơn 16.800 tỷ đồng - một trong những trung tâm dữ liệu lớn nhất và hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á.

Chiều 18/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Bộ, ngành dự lễ khai trương Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 - Bộ Công an và đưa vào vận hành chính thức Hệ thống Cơ sở dữ liệu của Trung tâm.

Mở đầu phần phát biểu, Thủ tướng cho hay Chính phủ thống nhất, giao Bộ Công an xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia. "Cũng có nhiều đồng chí hỏi tại sao giao Bộ Công an, tôi nói Chính phủ chịu trách nhiệm về công việc này trước đất nước, nhân dân. Bởi thế, ai làm tốt nhất thì chúng tôi giao", Thủ tướng nói.

Nhắc lại câu chuyện với Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng về phát triển đồng bộ dữ liệu, cần có trung tâm dữ liệu ở nhiều nơi, Thủ tướng cho rằng Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 chỉ là bước khởi đầu, vì thế cần tiếp tục phát triển mạng lưới các trung tâm khác nhau nhằm phát triển đồng bộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bộ trưởng Khoa học Công nghệ, Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo cùng lãnh đạo các Bộ, ngành tham quan Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1, chiều 18/8. Ảnh: Phạm Dự

Trung tâm dữ liệu quốc gia được xây dựng trên diện tích hơn 20 ha tại khu vực Láng - Hòa Lạc, quy mô 1.300 tủ racks (phản ánh mức độ lớn mạnh của hạ tầng), là một trong những trung tâm lớn nhất Đông Nam Á. Đây cũng là trung tâm cấp quốc gia đầu tiên được cấp các chứng chỉ quốc tế với mức độ cao nhất, đáp ứng khả năng chống chịu thảm họa và an ninh, an toàn ở mức cao.

Tổng mức đầu tư khoảng 18.000 tỷ đồng song thực tế các gói thầu chỉ 16.800 tỷ đồng, tiết kiệm gần 1.200 tỷ đồng - hơn 7%. "Tóm lại, Bộ Công an đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó; đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ và tiết kiệm được kinh phí", người đứng đầu Chính phủ khen ngợi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các Bộ ngành thực hiện nghi thức khai trương trung tâm. Ảnh: Phạm Dự

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Trung tâm phải là "trái tim" của chuyển đổi số quốc gia, tiên phong trong kết nối, chia sẻ và mở dữ liệu. Từ đó tạo ra một hệ sinh thái dữ liệu an toàn, tin cậy để mọi thành phần có thể khai thác và sử dụng hiệu quả.

Ông đề nghị tất cả phải thực hiện với tinh thần "một hệ thống thống nhất, một dữ liệu duy nhất, một dịch vụ liền mạch". Cán bộ, chiến sĩ của Trung tâm phải có "trái tim nóng, đầy nhiệt huyết và một bộ óc thông minh, sáng tạo, tư duy luôn đổi mới".

Theo Bộ Công an, với thiết kế, xây dựng đạt chuẩn, Trung tâm sẽ cung cấp hạ tầng nhà trạm, hạ tầng nền tảng điện toán đám mây cho các cơ quan, tổ chức. Qua đó đảm bảo đồng bộ, hiện đại, bảo mật cao, tránh lãng phí.

Dữ liệu tại Trung tâm được coi là nền tảng cốt lõi cung cấp các dịch vụ liên quan, hỗ trợ hoạch định chính sách, kiến tạo phát triển, xây dựng Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Một góc Trung tâm dữ liệu quốc gia. Ảnh: Phạm Dự

FPT cùng liên danh Aurecon, TwoG là đơn vị tư vấn thiết kế, đóng góp vào dấu mốc Trung tâm dữ liệu quốc gia đạt chứng chỉ Uptime Tier IV giai đoạn thiết kế. Đây là chứng chỉ mức độ khó nhất với tiêu chuẩn của một trung tâm dữ liệu. Từ đó khẳng định năng lực hoạch định, thiết kế hệ thống chính xác, đáp ứng hàng loạt tiêu chí kỹ thuật phức tạp hàng đầu thế giới.

Phạm Dự