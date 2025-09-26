Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện Đề án tiền lương

Bộ Chính trị chỉ đạo Bộ Nội vụ khẩn trương trình Đề án tiền lương, phụ cấp trong tháng 10, áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, đồng thời giao nhiều nhiệm vụ cấp bách cho các cơ quan.

Chiều 26/9, sau khi nghe Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp từ 1/7 đến nay và báo cáo giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận 195.

Bộ Chính trị ghi nhận, biểu dương các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến địa phương đã khẩn trương, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, nhiều việc hoàn thành vượt tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Thời gian tới, các cấp ủy phải tổ chức thành công đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương; khắc phục mâu thuẫn, chồng chéo trong quy định; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm báo cáo, hội họp không cần thiết; tăng cường tập huấn, hướng dẫn; rà soát, tinh gọn bộ máy bên trong. Cán bộ, công chức cấp xã phải được bố trí kịp thời, bảo đảm nguyên tắc "mới phải tốt hơn cũ, nói đi đôi với làm, đoàn kết vì nhân dân phục vụ".

Đảng ủy Chính phủ được giao 5 nhóm nhiệm vụ, trong đó có rà soát tính khả thi phân cấp, phân quyền, đề xuất sửa đổi nghị định về chính quyền địa phương hai cấp; hoàn thiện quy hoạch phát triển tỉnh, xã, phường, đặc khu trước 30/10. Các bộ trưởng, bí thư, chủ tịch UBND các địa phương phải trực tiếp xử lý tồn tại, giải quyết hồ sơ hành chính quá hạn trước 15/10; đồng thời đơn giản hóa thủ tục, tổ chức tập huấn cho công chức địa phương.

Bộ Nội vụ phải trình Chính phủ ban hành Nghị định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và đô thị trong tháng 10; sớm hoàn thiện Đề án tiền lương và phụ cấp, báo cáo cấp có thẩm quyền để áp dụng chung, thống nhất toàn hệ thống chính trị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: Nguyễn Đông

Các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ được giao khẩn trương sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và bộ máy bên trong, hoàn thành trong tháng 10. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội kết nối cơ sở dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chuẩn hóa thông tin đoàn viên, hội viên.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương phải báo cáo Bộ Chính trị trong tuần đầu tháng 10 về phương án sắp xếp toàn bộ tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng ở Trung ương, cấp tỉnh, lập tổ chức đảng tương ứng; đồng thời rà soát cơ quan báo chí trực thuộc, hoàn thiện mô hình Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Bộ Chính trị yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, bí thư cấp ủy và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm bố trí, điều động, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm đủ nhân lực chuyên môn tại cơ sở, nhất là cán bộ có kinh nghiệm trong quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 15/10/2025.

Các bộ, ngành và địa phương phải rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ trước và sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; làm rõ tình trạng thừa, thiếu, nguyên nhân, giải pháp khắc phục, cũng như việc sắp xếp cán bộ huyện (cũ), xã (cũ). Đồng thời, các đơn vị phải chi trả dứt điểm chế độ với cán bộ, công chức, người lao động đã nghỉ hưu, thôi việc trước ngày 31/8, báo cáo kết quả về Bộ Chính trị trong tháng 10.

Mỗi địa phương được yêu cầu tăng cường điều kiện làm việc tại cơ sở, hoàn thiện hạ tầng số và hệ thống dữ liệu để bảo đảm quản lý, điều hành thông suốt. Ban Tổ chức Trung ương có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều chỉnh tiến độ phù hợp thực tiễn và sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 18 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, các kết luận liên quan, báo cáo Trung ương tại Hội nghị 14 vào tháng 11.

Đề án tiền lương và phụ cấp là một trong những nội dung trọng tâm của cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 27 năm 2018 của Trung ương. Hiện nay, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức vẫn tính theo công thức lương cơ sở (2,34 triệu đồng) nhân với hệ số lương gắn với ngạch, bậc, chức vụ. Đề án mới được xây dựng nhằm thay thế hệ thống hiện hành, tiến tới xây dựng thang bảng lương thống nhất, trả lương theo vị trí việc làm, chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh chuyên môn.

Sơn Hà