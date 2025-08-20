Bộ Chính trị làm việc với các đảng bộ trực thuộc Trung ương

Bộ Chính trị cho ý kiến về dự thảo văn kiện, đề án nhân sự, cơ cấu cấp ủy tại các đảng bộ trực thuộc Trung ương, chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 19/8, tổ công tác của Bộ Chính trị do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và Nghệ An. Tổ công tác số 4 do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Các tổ công tác nghe và cho ý kiến về dự thảo nghị quyết trình đại hội, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; kinh nghiệm, cách làm mới trong công tác chỉ đạo. Đồng thời, tổ cũng góp ý về đề án nhân sự, tập trung vào số lượng ban chấp hành, ban thường vụ, tiêu chuẩn và cơ cấu nhân sự theo quy định của Bộ Chính trị.

Tổ công tác số 3 của Bộ Chính trị do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An sáng 19/8. Ảnh: Đảng Cộng sản

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận kết quả mà các đảng bộ đạt được, đánh giá công tác chuẩn bị đại hội được triển khai bài bản, khoa học, kỹ lưỡng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao.

Hai ông đề nghị các địa phương tiếp thu ý kiến góp ý để hoàn thiện văn kiện, bám sát định hướng lớn của Trung ương, gắn với bối cảnh phát triển chung, nhất là những vận hội mới khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Các tỉnh ủy, thành ủy cũng cần rút kinh nghiệm từ những hạn chế đã được chỉ ra, có giải pháp phòng ngừa, khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Bộ Chính trị yêu cầu các địa phương xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, với nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, lộ trình khả thi, bảo đảm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Theo kế hoạch, Bộ Chính trị sẽ tiếp tục làm việc với các đảng bộ trực thuộc Trung ương đến ngày 15/9. Đại hội đảng bộ trực thuộc phải hoàn thành trước 31/10. Đại hội 14 của Đảng dự kiến tổ chức tháng 1/2026, với 1.588 đại biểu tham dự, gồm 165 Ủy viên Trung ương khóa XIII, 353 đại biểu bầu và 1.070 đại biểu chỉ định.

Vũ Tuân