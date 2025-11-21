Bộ Chính trị giao 4 địa phương chi viện các tỉnh thiệt hại nặng

Bộ Chính trị giao Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng và Quảng Ninh trực tiếp hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm và nhân lực y tế cho các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Tại phiên họp sáng 21/11, sau khi nghe Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo tình hình và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chia sẻ với thiệt hại, mất mát của chính quyền và người dân các địa phương bị ảnh hưởng, nhất là những gia đình có người thân bị chết hoặc mất tích.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 5 đoàn công tác do các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đứng đầu để trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo và đôn đốc khắc phục hậu quả mưa lũ tại các địa phương.

Bộ Chính trị giao Hà Nội hỗ trợ Gia Lai; TP HCM hỗ trợ Khánh Hòa; Hải Phòng hỗ trợ Đăk Lăk; Quảng Ninh hỗ trợ Lâm Đồng - với nhiệm vụ chi viện trực tiếp lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men và cán bộ y tế cho người dân vùng lũ.

Một góc khu dân cư phường Tây Nha Trang ngập nặng, ngày 20/11. Ảnh: Thanh Tùng

Theo báo cáo, đợt mưa lũ bất thường từ 16 đến 20/11 gây thiệt hại rất lớn ở Đà Nẵng, Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa, Lâm Đồng: 50 người chết và mất tích; 21 người bị thương; hơn 52.000 nhà ngập; 167 nhà hư hỏng; hơn 13.000 ha hoa màu và 2.100 ha cây lâu năm thiệt hại; hơn 30.700 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; nhiều khu dân cư bị cô lập, giao thông đường bộ và đường sắt Bắc Nam chia cắt nhiều nơi.

Bộ Chính trị yêu cầu các bộ ngành và địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đặt bảo vệ tính mạng người dân lên hàng đầu; tuyệt đối không để người dân thiếu đói, rét, nước sạch hoặc thuốc men. Các lực lượng phải khẩn trương tiếp cận, cứu trợ người dân ở những khu vực còn ngập sâu, bị cô lập.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được giao huy động tối đa lực lượng, phương tiện chuyên dụng, gồm trực thăng và thiết bị bay không người lái, để vận chuyển nhu yếu phẩm, bảo đảm hiệu quả cứu trợ và an toàn cho lực lượng cứu hộ. Bộ Xây dựng hỗ trợ xử lý sạt lở, khắc phục giao thông; Bộ Y tế điều động lực lượng phòng chống dịch bệnh.

Các địa phương triển khai các phương án 4 tại chỗ (chỉ huy, lực lượng, phương tiện, hậu cần tại chỗ), chủ động phân bổ lương thực, thuốc men được chi viện; vận hành hồ thủy điện, thủy lợi bảo đảm an toàn, góp phần cắt giảm lũ hạ du; tăng cường kiểm soát giao thông, cảnh báo nguy cơ sạt lở tại các tuyến đường.

Trước đó, theo công điện tối 20/11, Thủ tướng phân công Phó thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra Gia Lai; Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc phụ trách Đăk Lăk; Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Vũ Tuân